Цукерберг отчитался о росте числа рекламодателей на фоне бойкота

Даже при рекламном бойкоте Facebook, который до сих пор продолжается, число рекламодателей растет. Об этом сообщил глава соцсети Марк Цукерберг. Компания также представила отчет о финансовых результатах во втором квартале.

Сейчас количество рекламодателей превышает 9 млн. «Кажется, некоторые ошибочно полагают, что наш бизнес зависит от нескольких крупных рекламодателей, — цитирует Цукерберга AdAge. — Сейчас, когда мы ценим каждую компанию, которая использует наши платформы, большая часть нашего бизнеса обслуживает малые предприятия. Наша реклама — это один из наиболее эффективных инструментов, который нужен малому бизнесу для развития, поиска клиентов и создания рабочих мест».

Во втором квартале рекламная выручка Facebook выросла на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Она достигла отметки в $18,3 млрд. Другие доходы тоже увеличились — с $262 млн в прошлом году до $366 млн. Общая выручка поднялась на 11% - до $18,687 млрд.

Чистая прибыль Facebook подскочила почти в два раза. С $2,616 млрд в прошлом году она поднялась до $5,178 млрд во втором квартале (на 98%).

Число ежемесячных активных пользователей сервисов Facebook, включая саму соцсеть, Messenger, Instagram и WhatsApp, во втором квартале увеличилось до 3,14 млрд человек. Рост к показателю прошлого года составил 14%.

Ранее правозащитники и рекламодатели начали бойкотировать Facebook. К кампании Stop Hate for Profit («Остановите ненависть ради прибыли») присоединились PepsiCo, Starbucks, Coca-Cola, Unilever, Verizon, Honda, Hershey’s и другие бренды. Walt Disney Company, которая считается главным рекламодателем соцсети, тоже стала участником движения.

Инициаторы кампании — правозащитные организации, в том числе NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения), Color of Change (защищает гражданские права) и ADL (Антидиффамационная лига; противостоит антисемитизму). Цель акции — заставить Facebook вести более жесткую политику в отношении расистского и ненавистнического контента.