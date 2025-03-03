Цифровые платформы могут обязать проверять туристические компании

В России могут обязать цифровые платформы проверять участников туристской индустрии на соблюдение требуемых норм. О том, что законодатели прорабатывают такую инициативу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

«Прорабатывается установление обязанности цифровых платформ проверять участников туристской индустрии на предмет соблюдения обязательных требований», — сказал парламентарий.

Яцкин отметил, что совместно с Роспотребнадзором ведется «донастройка законодательного регулирования» в сфере государственного надзора за частными медицинскими организациями.

По его словам, важнейшим документом в области защиты прав потребителей остается стратегия государственной политики до 2030 года. Однако, как подчеркнул парламентарий, необходима актуализация плана ее реализации с учетом реалий 2025 года.