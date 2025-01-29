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29.01.2025 в 12:05

«Циан» раскрыл структуру акционеров перед получением публичного статуса в России

Основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков контролирует 36,9% компании через аффилированные юрлица

МКАО «Циан» опубликовало проспект ценных бумаг в преддверии получения публичного статуса. Согласно документу, 36,9% компании контролируется основателем Elbrus Capital Дмитрием Крюковым через структуры, аффилированные с Speedtime Group. В отчете Cian Plc за 2022 год группа значилась как инвестиционное подразделение фондов Elbrus Capital. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, 7,95% акций «Циана» принадлежат основателю сервиса Дмитрию Демину, а еще 6,26% через компанию MM Asia Invest Limited — экс-главе проекта Максиму Мельникову. Также в проспекте указано, что 30,06% акций напрямую принадлежат дочерней структуре — Cian Investments Limited.

«Циан» зарезервировал 7,7 млн акций (без права голоса), или 9,93% от общего количества размещенных акций МКАО, под программы долгосрочной мотивации сотрудников — бумаги также находятся на балансе Cian Investments Limited. В документе сказано, что количество обыкновенных акций МКАО «Циан» составляет 77 млн 670 тыс. 490 штук.

27 января Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций «Циана» для получения компанией публичного статуса. В 2024 году «Циан» инициировал реструктуризацию, во время которой Cian Technology Ltd, зарегистрированная на Сейшелах, стала владельцем 69,94% Cian Plc. Сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг. Затем Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Калининградской области и продолжила работать как МКАО «Циан».

ЦИАН структура акционеров
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