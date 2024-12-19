Чем запомнилась 29-я церемония вручения премии «Золотой Граммофон»

В следующем году церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» отметит 30-летний юбилей. За такой срок, казалось бы, уже невозможно придумать что-то новое, что поразит публику. Однако «Золотой Граммофон» из года в год разрушает подобные стереотипы. Подробностями с церемонии награждения организаторы премии поделились с редакцией Sostav.

29-я церемония вручения премии объединила классическую музыку, нейросети и, конечно, ярких звезд: заслуженных артистов и молодых исполнителей, которые только поднимаются на олимп шоу-бизнеса. Чем же запомнилась церемония 2024 года?

12 декабря на сцене «ВТБ Арены» церемонию открыл номер, соединивший в себе классическое искусство и популярную музыку. Впервые гостем и номинантом «Золотого Граммофона» стал художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра — Валерий Гергиев.

Он управлял симфоническим оркестром во время исполнения Еленой Север и солистом Мариинского театра Романом Широких патриотической, проникновенной композиции на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память». Номер не оставил никого равнодушным.

В этом году «Золотой Граммофон» играл на контрастах. Организаторы премии смогли объединить то, что, казалось, объединить невозможно. Так, самая молодая балерина — прима Большого театра Елизавета Кокорева — исполнила танец на композицию, сгенерированную нейросетью SymFormer в пространстве, созданном нейросетью «Кандинский». Все это стало возможным благодаря новым сервисам «Сбера».

Контрастов церемонии придали и номера артистов. Знаменитый Юрий Антонов с премьерой песни «Сладкий мед» и восходящая звезда Александра Воробьева с новым прочтением хита «Забудь», культовая группа «Земляне», основатель которой Владимир Киселев исполнил соло на барабанах под пиротехнические эффекты, яркий дуэт Димы Билана и Мари Краймбрери, воспаривший под потолок арены на крошечной платформе, трио Юрия Киселева, Владимира Киселева и Григория Лепса, продемонстрировавшее связь поколений, и трогательный номер Дмитрия Маликова на песню «Когда-нибудь».

Дмитрий Маликов приоткрыл для зрителей тайны закулисья, начав петь прямо на подземной парковке «ВТБ Арены», пройдя техническую зону и зону гримерных, обычно скрытую от посторонних глаз.

Сценарий шоу прекрасно дополняли ведущие церемонии — Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. А «Русское Радио» на сцене представил звезда радиостанции Антон Юрьев. Остроумные диалоги ведущих, их яркие объявления артистов соединили номера в единую драматургию, придав премии атмосферности.

А за кулисами за атмосферу отвечала специально созданная для церемонии выездная студия «Русского Радио», где номинантов и гостей встречали ведущие радиостанции.

Часть номеров «Золотого Граммофона» исполнялись на масштабной сцене, а некоторые — на специальном островке в самом центре партера, благодаря чему звезды становились ближе к своим слушателям. Артисты с радостью спускались в зал, пели, проходя между рядов и вовлекая зрителей в шоу.

Фейерверки и воздушные шары, запущенные в зал, огромные световые экраны на сцене, попеременно превращающиеся то в космическое пространство, то в бархатный зал голливудского варьете, — все дарило гостям праздничное, предновогоднее настроение.

Отдельного упоминания заслуживают сами статуэтки «Золотого Граммофона», которые впервые были выполнены с использованием уральского самоцвета малахита. Как известно, рисунок каждого камня уникален и ни разу не повторяется. Таким образом, каждый лауреат получил уникальную статуэтку.

Особенно эффектно на малахитовом постаменте смотрелся «Зеленый Граммофон», который традиционно вручается в рамках «Зеленой инициативы» «Русской Медиагруппы» в особой номинации — исполнителю, подающему правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Финальным акцентом шоу стала песня «Льется музыка» Вячеслава Добрынина в его честь в исполнении всех артистов, принимавших участие в церемонии. Звезды вышли на сцену все вместе, подарив зрителям чувство единения.

Благодаря современным технологиям единение со зрителями, купившими билеты в зрительный зал, получили тысячи поклонников русской музыки: лучшие моменты транслировались на крупных столичных медиафасадах MAER. Самые большие рекламные поверхности Москвы на один вечер превратились в сцену концертного зала. Лучшие фрагменты концерта и красной дорожки церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» можно было увидеть в самых разных уголках столицы.

Возможность посмотреть церемонию в режиме реального времени также получила многомиллионная аудитория социальной сети «ВКонтакте», на площадке которой осуществлялась онлайн-трансляция.

Прямые трансляции церемонии были доступны в соцсетях «Русского Радио» на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Суммарный охват превысил 10 млн просмотров. Эксклюзивная трансляция из выездной студии, которая проходила в «Одноклассниках», насчитывала в моменте 14 тыс. просмотров, что подтверждает интерес аудитории к событию.

Телевизионную версию 29-я Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» смотрите в преддверии Нового года, 30 декабря, на телеканале НТВ.