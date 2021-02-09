Госдума во втором чтении одобрила поправки о штрафах за цензуру российских СМИ

Госдума приняла во втором (основном) чтении законопроект, согласно которому владельцы интернет-ресурсов могут быть оштрафованы за нарушение прав и свобод граждан РФ, в том числе за цензуру в отношении российских СМИ, передает ТАСС.

Поправку включили в законопроект о штрафах за несоблюдение требований об устойчивом рунете. Согласно документу, игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян повлечет административный штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

При повторном нарушении предусмотрен еще один штраф: граждане выплатят в пользу государства от 200 тыс. до 300 тыс. руб., должностные лица — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., юридические лица — от 1,5 млн до 3 млн руб.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон, по которому Роскомнадзор может блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Под его действие подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.