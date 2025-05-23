ЦБ выпустит монеты, посвященные «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА и «Спартаку»

Центробанк РФ выпустит в серии «Российский спорт» памятные серебряные монеты, которые посвящены отечественным футбольным клубам. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В 2025 году ЦБ представит монеты, посвященные «Зениту» и «Локомотиву», в 2026-м — ЦСКА и «Спартаку».

Первыми в серии «Российский спорт» стали монеты с эмблемами спортивных обществ, вышедшие в 2023 году. В этой серии ЦБ будет чеканить монеты, посвященные знаковым событиям, спортсменам, популярным видам спорта и российским спортивным клубам.

Регулятор при выпуске монет в указанной серии учитывает мнение и рекомендации Минспорта. К клубам предъявляется несколько требований: возраст старше 100 лет, наличие высоких результатов, участие в ведущих всероссийских соревнованиях.

В прошлом году ЦБ выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» из серебра, стали и медно-никелевого сплава к юбилею одноименного мультфильма, а также серебряную монету «Сказка о царе Салтане» в день рождения Александра Пушкина.