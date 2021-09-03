ЦБ спрогнозировал финансовый кризис в 2023 году

Центробанк России (ЦБ) опубликовал три альтернативных базовому сценарию прогноза: «Глобальная инфляция», «Финансовый кризис» и «Усиление пандемии». Банк России допускает, что в 2023 году мир столкнется с финансовым кризисом, сопоставимым по масштабам с кризисом 2008−2009 годов.

Вариант «Финансовый кризис» связан со значительным увеличением долговой нагрузки в мире из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно данному варианту, резко ухудшатся условия в мировой финансовой системе. Кризис обвалит цены на нефть с текущих $70 за баррель до $40. Для российской экономики это означает рецессию — уже третью с 2015 года. ВВП упадет на 1,4−2,4%, а ЦБ придется повысить ключевую ставку до 8,3−9,3% (с 6,5%), чтобы бороться с глобальной инфляцией и девальвацией рубля.

Помимо возможного глобального кризиса, ЦБ рассматривает также два других альтернативных сценария. Вариант «Усиление пандемии» грозит уже в 2022 году. При нем темпы прироста ВВП приблизятся к нулевым, в 2023 году ускорившись до 3,5−4,5%, а к концу прогнозного горизонта вернутся к значениям, близким к росту. Экономика сократится на 0,8% в 2022 году, а падение цен на нефть составит до $45 за баррель. Вариант «Глобальной инфляции» предполагает более активный рост мировой экономики в следующем году, который поддержит и ВВП России.

В базовом сценарии ЦБ в 2022 году ВВП вырастет на 2−3%, цена на нефть составит $65 за баррель, а инфляция ослабеет уже к концу 2021 года и вернется к целевому показателю в 4%. В этом случае ключевая ставка ЦБ не превысит 6% в 2023−24 годах. Этот вариант предусматривает поступательный рост мировой и российской экономики, а также улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор подсчитал, что коронавирус принес российской экономике убытки почти на 997,06 млрд руб. в 2020 году. Ведомство уточнило, что ущерб от COVID-19 оказался в 1,4 раза больше, чем суммарный от остальных инфекционных болезней.