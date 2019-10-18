Три банка могут запустить сервис по оплате услуг ЖКХ на кассе магазина

Три российских банка рассматривают возможность внедрить сервис по оплате услуг ЖКХ прямо на кассе магазинов, сообщают «Известия». Это готовы сделать татарстанский Ак Барс Банк, крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк.

Для совершения операции кассиру надо будет просто отсканировать QR-код на коммунальной квитанции, что не должно принести дополнительной нагрузки на магазины. Весной 2020 года эту услугу запустит Ак Барс Банк, оплатить ЖКХ можно будет только при условии совершения покупки в этом же магазине.

Алексей Бахаев, руководитель направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банк: Кассир будет считывать QR-код с квитанции, и сумма к оплате будет увеличена в соответствии с указанной в платежном документе. Так, время обслуживания клиентов практически не изменится, а кассиру не придется ничего вбивать своими руками. После проведения операции будет печататься специальный кассовый чек по оплате ЖКХ.

Внедрение такого сервиса может появиться и в Райффайзенбанке, и в РНКБ на территории Крымского полуострова. Там подчеркнули, что банк планирует рассмотреть возможность реализации таких нововведений после анализа опыта других регионов.

Ранее стало известно, что Сбербанк разрешит оплачивать ЖКХ на кассах магазинов.