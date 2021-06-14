Тренды в фуд-фотографии: как красивые снимки еды могут увеличить продажи

Сегодня фотографии еды широко востребованы в коммерческой сфере: они необходимы для рекламы, оформления витрин, создания каталогов, книг, журналов, меню ресторанов и, конечно, ведения аккаунтов в социальных сетях. Фуд-фотографии являются основным контентом соцсетей представителей рынка HoReCa. Помимо эстетического удовольствия, подобные снимки преследуют и маркетинговую цель — привлечь внимание потребителей, вызвать «аппетит» к покупке. Как и любому жанру искусства, фуд-фотографиям в разные годы присущи свои тренды. О них в колонке для Sostav рассказала блогер Анастасия Понедельник.

Тренды во времени

История возникновения фуд-фотографии восходит своими корнями к художественному жанру натюрморта. Особенно он был популярен среди голландских и фламандских художников XVII века, которые изображали монохромные «завтраки», роскошные обеды и повседневные «кухонные» приемы пищи.

В начале 2000-х годов были популярны dark-фото. Темные атмосферные снимки, окутанные легким шлейфом загадочности, с эффектом старины. Для них характерно использование темных цветов фона и посуды (деревянный стол, мясо на чугунной сковородке, темные салфетки из грубой ткани), натуральность фактуры и легкая небрежность в оформлении блюда.

Затем популярным трендом, особенно в рекламе продуктов питания, стал ретро-стиль отсылающий ко времени СССР. Он предполагает использование состаренной посуды, предметов интерьера и фона. Таким образом фотографии продуктов ассоциируются с особыми традициями потребления, которые многим были заложены в детстве, например, когда вся семья собиралась за большим столом.

Сейчас мода на здоровый образ жизни нашла отражение и в визуальных решениях для рекламы продуктов питания. На пике популярности натуральность и минимализм с эмоциональным подтекстом домашнего уюта, теплоты и простых вещей. Еда изображается более естественно и выглядит так, словно ее можно легко приготовить на собственной кухне. В кадре — минимум деталей, посуда простой формы без сложного декора, однотонный текстиль, приглушенные цвета.

В дополнение к натуральности можно отнести тренд на реалистичность, пришедший из Instagram. Характерные черты - фотографировать еду сверху, как это делают обычные люди в своих блогах, создание ощущения, что фото не является постановочным, а сделано случайно в реальном времени.

Следовать ли трендам

Чтобы стимулировать человека купить именно ваш продукт, фуд-фотографии должны не просто вкусно выглядеть, но и вызывать эмоции, рассказывать вашу историю и передавать настроение.

Разрабатывая фуд-контент для своих соцсетей, обязательно учтите следующие моменты:

Выбирайте стиль и оттенки для фуд-фотографий исходя из общей брендинговой концепции. Тренды — лишь подспорье, чтобы быть современным;

Не используйте стоковые фото. Разочарование от несоответствия представленной фотографии и реальности может навсегда оттолкнуть от вас аудиторию;

Не ограничивайтесь только съемками еды, используйте образы людей и с их помощью передавайте атмосферу вашего бренда.

Сейчас фотографии еды используют не только представители HoReCa, но и бренды, которые далеки от продуктов питания.

Люди склонны выбирать приятные глазу вещи, которые в целом формируют наш стиль жизни. В одежде, в дизайне квартир и в оформлении собственного завтрака мы стремимся к эстетике и красоте. Когда мы просматриваем снимки привлекательных людей, мы хотим именно такое платье, туфли или завтрак, которые с ним изображены. Фотографии еды являются ярким эмоциональным триггером, которые запускают инстинкты, подталкивая к нужным действиям.