Как применить голливудские технологии в корпоративном видео: опыт «Транснефти»

Цифровые технологии изменили рекламную индустрию. И речь не только о медиаконтенте и аналитике — новые механики и диджитализация процессов также привнесли изменения в креатив и продакшн рекламных кампаний.

Чтобы уйти от консервативности и «дедовских» приемов, нужно немало смелости. Еще больше смелости нужно, чтобы уйти в абсолютно полярную прежней стилистику. Но, как говорится, всякое благородное дело сопряжено с риском, и вот крупнейшая в мире нефтепроводная компания «Транснефть» в своем корпоративном видео прибегает к спецэффектам и уникальной компьютерной графике.

Голливудский подход и видео как сфера впечатлений

Альтернативные формы и эксперименты очень сложно внедрить в крупных государственных компаниях — так говорили в агентстве Ривелти, пока «Транснефть» не согласилась на такой ролик:

Имиджевый ролик должен был показать, что компания становится цифровой и технологичной. Об этом можно рассказывать, но показать такие изменения достаточно сложно, поскольку процессы модернизации внутри компании не видны человеку извне. Именно эту задачу — визуализировать цифровизацию компании — предстояло решить креаторам.

Команде проекта удалось интегрировать в создание корпоративного ролика буквально голливудские технологии. Понимая, что для зрителя «Транснефть» — это резервуары, трубы, офисные помещения, креаторы решили подойти к вопросу творчески. Зритель должен был не просто понять диджитальный компонент, а увидеть его и даже ощутить.

Дмитрий Богданов, режиссёр, арт-директор, генеральный продюсер агентство «Ривелти»: Решение нашли именно в той технологии, по которой создаются спецэффекты в большом кино — и в России, и в Голливуде. Это нехарактерно для сегмента, но корпоративный ролик мы снимали на кинокамеры, использовали компьютерную графику, трекинг, фотореалистичные текстуры. Наше видео — это образное и творческое полотно.

Помимо технологии компьютерной графики креаторы использовали особую цветовую гамму. На видео нет лишних цветов — только оттенки красного, оранжевого и синего. Это моноцветовой продукт, и этот подход применяется обычно в кино или рекламных роликах высокого уровня.

Один кадр мог просчитываться около пяти часов. «Ривелти» арендовало рендер-фермы, но даже они считали полторы недели, а потом еще и приходилось пересчитывать. Но идти на компромиссы, ухудшая качество, не хотелось.

«Из этого и состоит любое кино»

Ролик был в производстве около четырех месяцев. Сначала креаторы рисовали статичные скетчи, используя фотографии объектов, и писали сценарий. Потом, когда раскадровка была согласована, началась большая подготовка к съемочному процессу. В арсенале агентства оказались хромакей, павильон, операторский кран, отобранный каст, а главное — большое количество реквизита.

Например, для сцены с литьем металла необходимо было создать фрагмент литейной установки, с которой люди «работают» в кадре. Реквизит должен был быть достоверным, и это была важная режиссерская ремарка.

Дмитрий Богданов, режиссёр, арт-директор, генеральный продюсер агентство «Ривелти»: У нас есть кадр, где из большого чана выливается раскалённый металл. Это очень сложно реалистично воссоздать: необходима ювелирная работа со светом, необходимо использование реального металла. Мы изучили кучу производств, посмотрели, как это должно выглядеть. С помощью графики мы воссоздали ковш, а поручни в нашем ролике реальные! И это незаметно в ролике. Нет грани между реальным и нереальным — всё воспринимается как одно целое. Из этого и состоит любое кино.

Создатели ролика утверждают: уникальность проекта — в его реальности. Компания в действительности обладает мощными технологиями и ресурсами, креаторам оставалось лишь «добавить цифрового волшебства», благодаря которому эффектные пространства в знаменитом «Интерстеллар» уже не так впечатляют — оказывается, их можно воссоздать и в корпоративном видео, пример тому — диджитал-облака в ролике и яркие световые элементы.

В это время за кадром

В «Ривелти» признаются — сложнее всего было объяснить, что происходит, самой съемочной группе и актёрам в зелёном павильоне. Им было сложно представить конечный результат — да, они видели эскиз и самостоятельно реализовывали концепцию, но тем не менее все равно создавали невидимые и неощутимые элементы. «Гаффер на площадке не сразу узнал свою собственную работу. Он не понял, что вот этот свет на людях — это его рук дело», — смеется режиссер.

Подобная работа с осознанием задумки велась и с актерами, которые должны были на площадке представить конечный результат и отыграть эмоции, стоя не перед реальным объектом, а перед зеленой стеной.

Направлять важно было и композиторов. Музыку писали под картинку, а режиссер подробно и доходчиво доносил, что каждый кадр означает как для компании, так и для зрителя. Каждый элемент видео должен был подкреплять ту драматургию, которую задумали креаторы.

Реакция заказчика

Говорят, чтобы убедить режиссера Джона Фавро возглавить проект «Железный человек — 2», графику первой части нужно было сделать максимально качественно, превзойти себя по всем параметрам, что и удалось создателям. Как мы видим, голливудский и рекламный рынки очень похожи — команда «Ривелти» пошла таким же путем. Свое беспрецедентное решение пришлось не без труда защищать на презентации у заказчика.

Представители «Транснефти» одобрили конечный результат. Креаторам приходилось работать на стыке двух профессий, и такой киноопыт стал для сотрудников агентства особенным. Ролик, как рассказали в «Ривелти», уже начали использовать коллеги по цеху из других агентств в качестве примера и референса.