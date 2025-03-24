«Трансмедиа»: разрушаем мифы о рекламе на автовокзалах

Многие компании недооценивают рекламу на автовокзалах, считая ее неэффективной. Однако это стереотипы, которые не соответствуют реальности. Команда «Трансмедиа» рассказала Sostav о самых распространенных мифах и почему этот рекламный канал может стать мощным инструментом продвижения.

Миф 1: «На автовокзалах нет моей целевой аудитории»

Реальность: Автовокзалы посещают миллионы людей ежемесячно, среди которых дачники, туристы, командированные специалисты, студенты и семьи. Разнообразие аудитории позволяет брендам охватывать как массовых, так и нишевых клиентов.

Миф 2: «Люди не обращают внимания на рекламу в ожидании автобуса»

Реальность: Исследования показывают, что в местах длительного ожидания внимание людей фокусируется на экранах, особенно если контент динамичный и интересный. Большие LCD-дисплеи привлекают взгляд, а интегрированный некоммерческий блок с более 20 рубриками обеспечивают высокий уровень вовлеченности.

Миф 3: «Автовокзалы теряют популярность, значит, реклама там бесполезна»

Реальность: Несмотря на развитие других видов транспорта, пассажиропоток на автовокзалах стабильно высок. Миллионы людей ежедневно пользуются автобусами, особенно в регионах, где это основной способ передвижения. Это дает брендам возможность охватить массовую аудиторию, которую сложно достать через другие каналы.

Миф 4: «Это дорого и неэффективно по сравнению с интернет-рекламой»

Реальность: Размещение на автовокзалах — это выгодное вложение. В отличие от цифровой рекламы, которая страдает от блокировщиков и баннерной слепоты, реклама на экранах автовокзалов гарантированно достигает аудитории. При этом цена за контакт остаётся конкурентоспособной.

Миф 5: «Реклама на автовокзалах работает только для транспортных услуг»

Реальность: Этот канал отлично подходит для продвижения розничной торговли, финансовых услуг, строительства, недвижимости, туризма, страхования, мобильной связи, ритейла и многих других сфер. Главное — правильно подобрать месседж для своей аудитории.

А что предлагает рынок?

«Трансмедиа» предлагает рекламу на 33 автовокзалах Московской области и 60 экранах в залах ожидания по всей России с охватом 4,5 млн пассажиров ежемесячно. Мы обеспечиваем высокую вовлеченность, длительное время контакта, локальный таргетинг и гибкость в изменении креативов.

Заключение

Реклама на автовокзалах — это не пережиток прошлого, а современный инструмент для продвижения, который стоит использовать уже сегодня. Разрушьте мифы и откройте для своего бизнеса новые возможности вместе с «Трансмедиа»!