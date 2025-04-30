Toyota и Waymo объединяют усилия для совместной разработки технологий автономного вождения

Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation и американский разработчик технологий для беспилотных авто Waymo, принадлежащий Alphabet, объявили о заключении предварительного соглашения о сотрудничестве в сфере автономного вождения. Об этом сообщили в пресс-службах Toyota и Waymo.

К сотрудничеству также присоединится Woven by Toyota — дочерняя структура Toyota, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и инновациях в сфере мобильности.

В рамках сотрудничества стороны планируют разработать новую платформу для беспилотных транспортных средств, а также изучить возможности применения технологий Waymo в автомобилях Toyota. Параллельно будут вестись переговоры о расширении партнерства.

Вице-президент Toyota Motor Хироки Накадзима отметил, что сотрудничество с Waymo способствует глобальному распространению технологий автономного вождения и приближает достижение цели по созданию общества, свободного от дорожно-транспортных происшествий.

В 2024 году Toyota стала первой компанией в Японии с годовой операционной прибылью выше 5 трлн иен.