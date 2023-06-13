Завод Toyota в Санкт-Петербурге продан без опциона на обратный выкуп

Российские активы японской автокомпании Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сделка по приобретению активов японского автопроизводителя так же, как и в случае с российским бизнесом Volkswagen, не предусматривает возможности обратного выкупа производства.

Сделка между Toyota и ФГУП «НАМИ» состоялась в марте 2023 года. Она в том числе предусматривает передачу всех прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности соглашения официально не раскрывались.

В конце апреля управление бывшим заводом японского концерна передали «Обуховскому заводу», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей».

Мантуров также заявил «РИА Новости», что иностранные автоконцерны, ушедшие из России с опционом обратного выкупа, смогут вернуться, однако условия для этого будут обсуждаться индивидуально.

«В тех случаях, когда опцион предусмотрен, иностранные автопроизводители будут иметь возможность вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально. Мы открыты к конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы нашей страны и наших производителей», — отметил он.

В этом году с опционом на обратный выкуп из России ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan.