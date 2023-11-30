Суд прекратил охрану знаков Sharmel и «Шармэль» за фабрикой «Ударница»

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил за кондитерской фабрикой «Ударница» охрану знаков «Шармэль» и Sharmel по причине того, что они не используются. Иски в суд подала московская компания «Славянская коллекция», пишет «Интерфакс».

Знак «Шармэль» был зарегистрирован на имя «Ударницы» ещё в ноябре 2002 года по 5-му (препараты витаминные), 29-му (мясо, рыба), 30-му (кофе, чай, какао, сахар, мука и зерновые продукты), 32-му (пиво и безалкогольные напитки) и 33-му (алкоголь, за исключением пива) классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Позднее охрану знака продлили до середины июня 2032 года.

Знак Sharmel зарегистрировали на имя «Ударницы» в январе 2006 года по 29-му, 30-му, 32-му и 41-му (организация досуга) классам МКТУ, а позже продлили охрану до конца марта 2025 года.

Компания «Славянская коллекция» была создана в 2009 году. Организация работает в области права.