Tor официально запустил браузер для Android

С 22 мая пользователи мобильных устройств на Android могут пользоваться браузером от Tor, приложение теперь есть в магазине Google Play.

Tor Browser для Android позиционирует себя как самый мощный инсмтрумент для конфедициальности и свободы в интернете. Он изолирует все посещаемые сайты, не позволяя рекламным сервисам следить за ними, все куки удаляются после просмотра.

Этот браузер не позволяет сторонним лицам следить за сайтами, которые посещает пользователь, а также делает так, чтобы все пользователи браузера со стороны выглядели одинаково. При использовании браузера применяется система тройного шифрования. Сеть представляет собой сеть серверов — рестрансляторов Tor.

Приложение распространяется бесплатно, но любой пользователь может поддержать развитие продукта добровольным пожертвованием.