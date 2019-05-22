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22.05.2019 в 17:10

Tor официально запустил браузер для Android

Приложение уже доступно в магазинах Google Play

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Google Play

С 22 мая пользователи мобильных устройств на Android могут пользоваться браузером от Tor, приложение теперь есть в магазине Google Play.

Tor Browser для Android позиционирует себя как самый мощный инсмтрумент для конфедициальности и свободы в интернете. Он изолирует все посещаемые сайты, не позволяя рекламным сервисам следить за ними, все куки удаляются после просмотра.

Этот браузер не позволяет сторонним лицам следить за сайтами, которые посещает пользователь, а также делает так, чтобы все пользователи браузера со стороны выглядели одинаково. При использовании браузера применяется система тройного шифрования. Сеть представляет собой сеть серверов — рестрансляторов Tor.

Приложение распространяется бесплатно, но любой пользователь может поддержать развитие продукта добровольным пожертвованием.

Android Google Play Tor
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