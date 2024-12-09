Поощрение топ-менеджеров российских банков за 1,5 года превысило 64 млрд рублей

За 2023 год и первые шесть месяцев 2024-го совокупное поощрение топ-менеджеров российских банков превысило 64 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчётность 18 из 50 крупнейших по активам отечественных банков.

В 2022 году правительство и Центробанк разрешили кредитным организациям не публиковать отчётность о выплатах членам правления и ключевым руководителям. Сейчас банки начали возвращаться к практике размещения такой отчётности.

Так, основной управленческий персонал «Сбера» насчитывает 650 человек. В 2023 году краткосрочное вознаграждение топ-менеджмента (зарплата, премии, вознаграждение по итогам работы) и компенсационные выплаты достигли 28 млрд руб., за первые шесть месяцев 2024 года — 8 млрд руб. У «Альфа-банка» показатель за прошлый год составил 4,73 млрд руб., «Т-Банк» выплатил 1,43 млрд руб. в виде зарплат и премий членам совета директоров и 2,74 млрд руб. — членам правления.

«МТС Банк» в 2023 году направил 1,18 млрд руб. на вознаграждение членов правления, в первом полугодии 2024-го — 2,75 млрд руб. У ВТБ показатели составили 610 млн и 3,23 млрд руб. соответственно.