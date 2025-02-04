«Сбер», «Яндекс» и «Т-Банк» вошли в число сильнейших брендов России за 2024 год

«Сбер», «Яндекс» и «Т-Банк» вошли в топ-3 сильнейших брендов России за прошлый год. На четвертой строчке в списке Telegram, на пятой — «Золотое яблоко». Далее в рейтинге идут «Пятерочка», Ozon, VK, «Аэрофлот» и Wildberries. Список составлен бренд-консалтинговой компанией Brandlab.

Индекс означает потенциал бренда, его способность расти дальше и быть лидером на рынке. Компании могут влиять на показатель через повышение преданности клиентов, усиление имиджа, внедрение системы бренд-менеджмента и рост узнаваемости бренда.

Топ самых дорогих брендов в России за 2024 год возглавил «Сбер» (стоимость бренда составляет 2,1 трлн руб.). В тройку лидеров также вошли «Газпром» (1,8 трлн руб.) и «Роснефть» (1,3 трлн руб.). Далее в списке следуют «Лукойл» (1,2 трлн руб.), «Магнит» (699,3 млрд руб.), «Пятерочка» (674,1 млрд руб.) и ВТБ (668,6 млрд руб.). Замыкают топ-10 (всего в рейтинге 100 позиций) «Яндекс» (591,6 млрд руб.), РЖД (454,1 млрд руб.) и «Росатом» (425,1 млрд руб.).

В топ-3 самых дорогих брендов в категории «Банки» вошли «Сбер», «ВТБ» и «Т-Банк».

При расчете стоимости брендов Brandlab руководствовалась отраслевыми стандартами по оценке в соответствии с ISO 10668 «Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation».

Совокупная стоимость всех брендов, входящих в топ-100 в России, достигла 18 трлн руб. Почти 80% этого объема пришлось на шесть отраслей: нефть и газ (25%), банки (20%), розничная торговля (16%), онлайн-сервисы (9%) и телеком (6%).