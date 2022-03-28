Тони Майер покинул совет директоров производителя «Фрутоняни»

Экс-руководитель «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров крупнейшего в стране производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из состава совета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора «Прогресса» Натальи Медуновой сотрудникам.

Майер вошёл в состав совета директоров «Прогресса» в октябре 2012 года, тогда же он был избран и его председателем. По некоторым данным, он приобрел 5% акций головной компании, став её миноритарным акционером. В письме говорится, что Майер покидает компанию в связи с намерением сосредоточиться на собственных проектах. В частности, топ-менеджер может посвятить себя развитию в РФ своей сети кафе-пекарен «Хлеб насущный».

«Прогресс» выпускает детское питание под марками «Фрутоняня» и «Малышам», минеральную воду «Липецкий бювет». По данным Euromonitor International, в 2021 году «Фрутоняня» занимала 31,2% рынка детского питания, опережая бренды «Агуша» (PepsiCo; 17,7%) и «Тёма» (Danone; 5,8%).

До 2012 года Майер руководил крупным производителем молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», покинув эту компанию после продажи бизнеса PepsiCo. Также работал топ-менеджером Coca-Cola HBC, а в 2014−2015 годах возглавлял «О'Кей».

Источник издания говорит, что уход Тони Майера вряд ли связан с обострением геополитической обстановки, но у владельцев «Прогресса» могла пропасть необходимость в его компетенциях. Топ-менеджер в том числе мог привлекаться для продажи бизнеса стратегическим инвесторам, что в текущих условиях не выглядит актуальным вопросом.