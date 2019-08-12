Только 162 тысячи самозанятых россиян решились «выйти из тени»

К началу августа в России в качестве самозанятых зарегистрировались 162 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Они перечислили в бюджет порядка 350 млн рублей, что составляет около 2,2 тысячи рублей с человека.

Самыми активными участниками проекта стали представители таких профессий как таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Минэкономразвития полагает, что к концу года удастся легализовать еще порядка 200 тысяч человек. Также министерство озаботилось мерами поддержки самозанятых и разработкой критериев для отбора регионов, чтобы расширить проект. Право регистрировать самозанятых в итоге может получить не каждый субъект РФ.

Как показала статистика приложения «Мой налог», которое разработано специально для самозанятых, 96 тысяч человек работают в Москве, еще около 36 тысяч пользователей находятся в Московской области. 26 тысяч человек трудятся в Татарстане, еще 4 тысячи легализовавшихся — это жители Калужской области. В списке лидируют таксисты, а также часто встречается такая сфера деятельности, как перевозка пассажиров.

ФНС уточняет, что пока не идет речь о разработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента. Расчет идет на то, что граждане сами захотят регистрироваться, увидев, насколько экологичные условия им предлагает государство.

Пока результат эксперимента сложно назвать успешным, считают эксперты, поскольку большинство самозанятых все еще остаются в тени. При этом часть из зарегистрировавшихся в приложении «Мой налог» — это бывшие ИП, которые перешли в другую категорию, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Напомним, ранее стало известно, что Wildberries и YouDo оденут самозанятых.