Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+3
Поста
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.08.2019 в 08:50

Только 162 тысячи самозанятых россиян решились «выйти из тени»

По мнению экспертов, эта цифра составляет примерно 1% от реального числа самозанятых

5
Depositphotos

К началу августа в России в качестве самозанятых зарегистрировались 162 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Они перечислили в бюджет порядка 350 млн рублей, что составляет около 2,2 тысячи рублей с человека.

Самыми активными участниками проекта стали представители таких профессий как таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Минэкономразвития полагает, что к концу года удастся легализовать еще порядка 200 тысяч человек. Также министерство озаботилось мерами поддержки самозанятых и разработкой критериев для отбора регионов, чтобы расширить проект. Право регистрировать самозанятых в итоге может получить не каждый субъект РФ.

Как показала статистика приложения «Мой налог», которое разработано специально для самозанятых, 96 тысяч человек работают в Москве, еще около 36 тысяч пользователей находятся в Московской области. 26 тысяч человек трудятся в Татарстане, еще 4 тысячи легализовавшихся — это жители Калужской области. В списке лидируют таксисты, а также часто встречается такая сфера деятельности, как перевозка пассажиров.

ФНС уточняет, что пока не идет речь о разработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента. Расчет идет на то, что граждане сами захотят регистрироваться, увидев, насколько экологичные условия им предлагает государство.

Пока результат эксперимента сложно назвать успешным, считают эксперты, поскольку большинство самозанятых все еще остаются в тени. При этом часть из зарегистрировавшихся в приложении «Мой налог» — это бывшие ИП, которые перешли в другую категорию, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Напомним, ранее стало известно, что Wildberries и YouDo оденут самозанятых.

Самозанятые
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.