С 2024 года Tinkoff Pay можно будет привязать к карте любого банка

В первом квартале 2024 года к сервису мгновенной оплаты Tinkoff Pay можно будет привязать карту любого российского банка. До этого сервис был доступен только клиентам «Тинькофф», пишет Forbes.

Привязать карту стороннего банка к Tinkoff Pay можно будет во время первой покупки в специальной форме. Она откроется при нажатии на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. Затем платить за товары и услуги можно будет, нажимая на кнопку Tinkoff Pay.

Подтвердить платёж можно будет с помощью пин-кода, по лицу или отпечатку пальца.

Клиентам, которые ранее сохранили свою карту в экосистеме «Тинькофф», не нужно будет привязывать её к Tinkoff Pay. Данные карты подтянутся в автоматическом режиме при входе в сервис.

Сейчас Tinkoff Pay доступен 40 млн клиентов «Тинькофф». В сервисе хранятся данные ещё 65 млн карт сторонних банков. Это может быть потенциальная новая аудитория сервиса.