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04.06.2023 в 15:50

«Тинькофф Банк» ввел комиссию за пополнение счета валютой

1% от суммы будет взиматься за внесение денег через банкоматы и сервисы банка

«Тинькофф Банк» ввел комиссию в 1% от суммы за внесение за пополнение счета наличными долларами и евро, говорится на сайте банка.

Кредитная организация внесла изменения в тарифы дебетовых карт и в правила применения тарифов по расчетным картам и накопительным счетам. Теперь за пополнение счета валютой через банкоматы и сервисы «Тинькофф» будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы. Также она будет действовать при внесении наличных долларов и евро через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Изменения вступают в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро.

Тинькофф банк
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