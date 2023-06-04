«Тинькофф Банк» ввел комиссию за пополнение счета валютой

«Тинькофф Банк» ввел комиссию в 1% от суммы за внесение за пополнение счета наличными долларами и евро, говорится на сайте банка.

Кредитная организация внесла изменения в тарифы дебетовых карт и в правила применения тарифов по расчетным картам и накопительным счетам. Теперь за пополнение счета валютой через банкоматы и сервисы «Тинькофф» будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы. Также она будет действовать при внесении наличных долларов и евро через кассово-инкассаторский центр банка, если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета.

Изменения вступают в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро.