Тимофей Лось и Анна Исакова возглавят департамент заботы о клиентах в «КБ-12»

Бывший руководитель отдела клиентского сервиса Mail.ru Group и поддержки клиентских бизнесов в агентстве MGCom Тимофей Лось перешел в группу КБ-12, которая специализируется на креативе и технологиях в маркетинге. С его приходом в компании появился департамент заботы о клиентах, стало известно Sostav.

Тимофей будет отвечать за улучшение клиентского опыта, управление R&D и запуски проектов на зарубежных рынках. В задачи департамента также войдет масштабирование знания о сервисных услугах и martech-инструментах «КБ-12» в маркетинговых дирекциях крупнейших рекламодателей.

Тимофей Лось, руководитель департамента заботы о клиентах КБ-12: «КБ-12» — это бирюзовая атмосфера, свобода и уникальная компания на рынке, которая имеет большие амбиции и может решить любые маркетинговые задачи клиента. Перед собой я вижу главную цель — продолжать менять агентский бизнес в России и улучшать аспекты client care. В работе в «КБ-12» я вижу и собственный рост — хочется прокачать экспертность до того же уровня, что и в диджитал, в тех зонах, которые являются для меня в какой-то степени «серыми»: BTL, ивенты; те, в которых мало кто понимает — например, нейромаркетинг.

Тимофей Лось работает в цифровом маркетинге 16 лет. Большая часть его опыта связана с развитием рынка нестандартной рекламы и выстраиванием отношений с крупными рекламодателями. До назначения менеджер более 10 лет работал в Mail.ru Group, а с сентября 2015 года по март 2020 года возглавлял отдел клиентского сервиса. Затем он перешел в агентство MGcom, в котором в течение полутора лет руководил поддержкой клиентских бизнесов.

Вместе с ним по направлению поддержки клиентов будет работать Анна Исакова — она займет должность директора департамента.

Анна Исакова, директор департамента заботы о клиентах КБ-12 : Связка «клиент-агентство» в текущей динамике развития рынка — это уже давно не просто рабочие процессы, а глубокое партнерство. Вы вместе работаете, растите бренды, несете миссию и выполняете KPI. Тут язык определяет сознание, и говоря именно про заботу о клиентах, а не просто выполнение функции по их ведению, мы меняем суть похода — когда весь фокус направлен на взаимный комфорт и развитие отношений.

Ранее Анна занимала должность Сlient service director в MGCom, в прошлом имела опыт работы в Groznov на позиции генерального продюсера, а также руководила партнерскими проектами в Rambler&Co.