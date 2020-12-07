Time поместил на обложку худший год в истории

Американский журнал Time посвятил обложку 2020 году, назвав его «худшим в современной истории». Красный маркер перечеркивает черные цифры уходящего года.

В издании опубликована посвященная обложке статья американского кинокритика Стефани Захарек. Она отметила, что в истории США были годы хуже, тем более худшие годы случались в мировой истории, «однако большинство из ныне живущих никогда не видели такого года, как этот». Автор отметила, что осталось очень мало тех, кто помнит тяжелые времена пандемии испанского гриппа в 1918−1919 годах, Великой депрессии, Первой и Второй мировых войн.

По словам Захарек, большинство живущих сегодня не видели ничего подобного и не могли подготовиться к стихийным бедствиям, проблемным президентским выборам в США и пандемии коронавируса, которая перевернула жизнь всего человечества.

С мнением журнала Time соглашается треть россиян. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 28% опрошенных считают его худшим в своей жизни. 61% отмечают 2020 год как плохой, и только 3% смотрят на него положительно, называя лучшим.

