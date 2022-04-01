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18+
01.04.2022 в 11:45

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний 2022 года

В нём представлено пять категорий — в каждой из них от 19 до 22 организаций

Журналисты американского издания Time совместно с отраслевыми экспертами составили список самых влиятельных компаний 2022 года. В него вошли 100 организаций из разных областей: здравоохранения, культуры, транспорта, технологий и других. Компании оценивались по ряду критериев, среди них — влияние на мир, инновации, амбициозность и успешность.

Всего представлено пять категорий — в каждой из них от 19 до 22 компаний:

  • Pioneers («Пионеры»)
  • Titans («Титаны»)
  • Leaders («Лидеры»)
  • Innovators («Инноваторы»)
  • Disruptors («Разрушители»)

В категории Pioneers лидером стала медиакомпания Kaling International, которая принадлежит актрисе и продюсеру Минди Калинг. Также среди компаний, которые вошли в данную категорию, — NFT-платформа Opensea, Axiom Space, занимающаяся космическим туризмом, разработчик игры в виртуальной реальности Rec Room, компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials.

Возглавила категорию Titans американская компания Amazon, занимающаяся «буквально всем» — от производства фильмов и сериалов до облачных технологий. «Титанами» в том числе были признаны Pfizer, Alphabet (материнская компания Google), United Airlines, Maersk, Ford, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix.

В перечень Leaders попали звукозаписывающая компания Hybe (ей принадлежат права на группу BTS), стриминговый музыкальный сервис Spotify, онлайн-площадка для поиска жилья Airbnb, а также Alaska Airlines, Sony, Balenciaga, Reddit, Revolut и Sotheby’s.

Первый в категории Innovators — производитель электромобилей Rivian. В список «Инноваторов» также включена американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК, Moderna, cервис для проверки написания текстов на английском Grammarly, разработчик камер и других устройств для «умных» домов Wyze.

Главным Disruptors года признали инвестиционную компанию Engine No.1. В категорию также вошли китайская соцсеть TikTok, сеть кинотеатров AMC, которая в январе 2021 года была на грани банкротства, но благодаря поддержке инвесторов с Reddit акции компании подорожали на 1400%. В список «Разрушителей» включили онлайн-ретейлер Shein и разработчик шпионского программного обеспечения NSO Group.

В прошлом году Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний. В их число вошли социальные сети и площадки Facebook (запрещена в России), Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse. В рейтинг в том числе попали крупные американские технологические компании — Apple, Google, Microsoft и Amazon.

TIME Рейтинг Компании
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