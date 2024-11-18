Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России постановил взыскать свыше 635 400 евро (примерно 67,2 млн руб.) с фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за отмененного концерта в Твери. Об этом сообщает ТАСС.

«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО «Прайм маркетинг» неосновательное обогащение в размере 635,4 тыс. евро, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2924 евро за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно», — сказано в решении суда. Кроме того, с Линдеманна взыскали 32,5 тыс. евро за расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов.

Суд установил, что ООО «Прайм маркетинг» заключило соглашение с музыкантом, согласно которому он должен был отыграть 70 минут на фестивале в Твери в августе 2021 года. Линдеманн получил полную оплату за свои услуги, но отменил концерт и не вернул деньги.

Дело связано с другим судебным процессом, в котором участвовали заказчик фестиваля в Твери Максим Ларин и продюсер Линдеманна Анар Рейбанд. Ларин планировал заключить контракт с продюсером на предоставление рекламных услуг в Тверской области. До подписания договора, «в целях подтверждения серьезности намерений», Ларин перечислил на счет продюсера 10 млн руб. Однако договор так и не был подписан, а деньги продюсер не вернул.

Максим Ларин счел это неосновательным обогащением и подал иск в суд. Конаковский городской суд Тверской области удовлетворил требования организатора фестиваля и обязал Рейбанда вернуть 10 млн руб. Тверской областной суд оставил это решение без изменения, указывает ТАСС.

По словам юриста Валерии Рытвиной, эти судебные решения имеют важное значение «в обеспечении принципа беспристрастности правосудия».

«Несмотря на участие в судебном процессе иностранных контрагентов, российские суды выносят решение абсолютно абстрагированно от политической конъюнктуры, мотивируя решение исключительно нормами права. В данном случае факт неисполнения обязательств по договору, поэтому суд встал на сторону российского предпринимателя», — резюмировала юрист.

В ночь на 28 августа 2021 года в гостиничный номер Тиля Линдеманна, прибывшего в Тверь, явилась полиция. Как сообщал «Интерфакс», музыканту вручили распоряжение о соблюдении ограничений на проведение массовых мероприятий при COVID-19. Агентство также информировало, что в отношении Анара Рейбанда было возбуждено административное дело за нарушение миграционных правил, и он был задержан.

На следующий день организатор фестиваля «Макларин за родину» Максим Ларин опубликовал сообщение во «ВКонтакте», где указал, что Тилю Линдеманну запретили выступать и предупредили о возможной административной и уголовной ответственности в случае невыполнения предписания.