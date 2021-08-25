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25.08.2021 в 08:00

TikTok тестирует платформу дополненной реальностью

Effect Studio даст пользователям дополнительные возможности для самореализации

TikTok разрабатывает платформу создания эффекта дополненной реальности. Проект запущен в августе, но пока находится на ранних стадиях разработки. Об этом рассказал в Twitter консультант по рабочим сетям Мэтт Наварра.

Проект получил название TIkTok Effect Studio. Он должен предоставить авторам дополнительные инструменты для воплощения творческих идей в жизнь.

ByteDance, владелец TikTok, позиционирует платформу в качестве экспериментальной. В компании отметили, что не все экспериментальные проекты достигли стадии эксплуатации, поэтому сроки официального запуска инструмента не сообщаются. В настоящий момент платформа проходит бета-тестирование и предлагает потенциальным разработчикам AR-сервисов пройти регистрацию и подписаться на ранний доступ к Effect Studio. Для регистрации необходимо указать имя, адрес электронной почты, данные учетной записи в TikTok, компанию и опыт разработки AR-инструментов, а также под какой операционной системой пользователь будет вести разработку функций.

Свою платформу дополненной реальности уже представила Facebook. Это электронная переговорная Horizon Workrooms, которую можно использовать с VR-очками Oculus Quest.

дополненная реальность TikTok ByteDance
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