TikTok решился на изменения в руководстве для сохранения рекламных доходов

На фоне общего снижения рекламного рынка в США компания ByteDance, владеющая TikTok, запланировала реорганизацию бизнеса. Так, компания в ближайшее время состредоточится на операциях по продаже рекламы и контента в США, сообщает FT со ссылкой на источники.

Продажи рекламы в США будет курировать главный управляющий партнер североамериканского подразделения TikTok Сэнди Хокинс. Ранее она занималась глобальными рекламными продажами компании. Под её руководством ByteDance стала ведущим игроком на этом рынке.

По словам источников, знакомых с планами по реструктуризации, оптимизация затронула порядка 100 рабочих мест. Часть из них были уволены, а около 20 топ-менеджеров заменены более опытными. Так, руководитель глобального подразделения ads business systems Дэвид Ортис рассказал в социальных сетях, что его должность была «устранена в результате масштабной реорганизации».

Оптимизация связана с замедлением роста рынка цифровой рекламы в США на фоне замедления экономики в целом. По прогнозам eMarketer, в этом году на рекламу в соцсетях компании выделят $65,3 млрд, что всего на 3,6% больше, чем годом ранее.

ByteDance оценила операционный убыток в 2021 году в $7,15 млрд по сравнению с $2,14 млрд в 2020 году. Показатель включает в себя затраты на продвижение и вложения в рост бизнеса.