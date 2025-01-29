«Алиса» будет описывать происходящее на экране зрителям «Кинопоиска» с нарушениями зрения

Виртуальный ассистент «Яндекса» — «Алиса» — начала озвучивать тифлокомментарии к оригинальным фильмам и сериалам «Кинопоиска». Такое решение позволит улучшить доступность контента для незрячих и слабовидящих пользователей. Об этом Sostav рассказали в компании.

Тифлокомментарии — короткие описания действий и обстановки в фильмах и сериалах, которые звучат в паузы между репликами актеров, обеспечивая более полное погружение в происходящее на экране.

Тифлокомментарии для фильмов и сериалов создаются в несколько этапов. Сначала специалист по аудиодескрипции текстом описывает важные сцены. Затем «Алиса» озвучивает этот текст, а команда «Кинопоиска» корректирует темп и тональность речи. Для точного воспроизведения используется нейтральная интонация, чтобы зритель отличал комментарии от реплик персонажей.

В первом эпизоде мультсериала «Киберслав» и восьми эпизодах комедийного сериала «Красная поляна» уже можно услышать тифлокомментарии в озвучке «Алисы».

«Кинопоиск» добавляет тифлокомментарии к фильмам и сериалам с начала 2024 года. Для оригинальных проектов онлайн-кинотеатр создает аудиодескрипцию сам, а для остальных ее предоставляют правообладатели. Сейчас на платформе более 100 фильмов и сериалов содержат тифлокомментарии.