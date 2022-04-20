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20.04.2022 в 19:45

Tide отстирал плащ Доктора Стрэнджа

Кампанию запустили накануне премьеры фильма о супергерое вселенной Marvel

Procter&Gamble представил коллаборацию с киновселенной Marvel — в новой рекламе Tide капсулы для стирки вступят в борьбу с пятнами на Плаще Левитации, который носит супергерой Доктор Стрэндж. Ролик был снят командой агентства Saatchi & Saatchi из Нью-Йорка и креаторами студии Bullitt и Marvel Studios.

Кампания приурочена к грядущей мировой премьере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — его релиз назначен на 4 мая. В съёмках интеграции Tide принял участие Бенедикт Вонг, исполнитель роли Вонга в киновселенной Marvel.

Режиссёром ролика стал Энтони Леонарди III, который ранее снимал промо с персонажами Marvel для брендов Hyundai, Lexus и Xbox.

В начале марта Procter&Gamble решила своё сократить присутствие в России — она откажется от рекламы, инвестиций и оставит на рынке только товары для здоровья, гигиены и личного ухода.

Procter&Gamble Tide
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