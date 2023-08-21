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21.08.2023 в 12:27

Threads выпустит веб-версию приложения

Пока она находится на стадии тестирования

Threads скоро запустит веб-версию приложения, сообщает газета The Wall Street Journal.

Глава соцсети Instagram (Instagram — запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) Адам Моссери рассказал, что версия для компьютеров должна пройти тестирование, прежде чем будет представлена широкому кругу пользователей. Сегодняшняя веб-версия «немного глючит», признаёт он.

Источники газеты утверждают, что приложение Threads для ПК будет запущено уже в начале текущей недели.

Некоторые эксперты считают, что версия приложения для ПК помогла бы сделать Threads более популярным, и стала бы «значительным преимуществом» в конкуренции с X (экс-Twitter).

Threads стал доступен для скачивания с 6 июля 2023 года. Соцсеть позиционируется как конкурент Twitter. Из описания в App Store следует, что приложение будет работать аналогично Twitter, с текстовыми сообщениями. Их можно лайкать, делиться ими и комментировать.

За первые два дня после запуска в приложении Threads зарегистрировалось 70 млн пользователей. Несмотря на популярность в первые дни после запуска, к концу июля соцсеть потеряла больше половины аудитории.

соцсети Threads
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