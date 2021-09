Для правды нужен журналист: The New York Times и Droga5 запустили кампанию о репортерах

The New York Times выпустила новый ролик в рамках кампании «Truth Is» — креативная группа агентства Droga5 и продакшн Somesuch показали тех, кто борется за истину, — журналистов. Эпизоды, снятые репортерами газеты, легли в основу первого промо газеты для TikTok.

Ключевым элементом продвижения стала частица «by», которая отмечает авторство контента: кадры из эпицентров событий и горячих точек, съемки при любых погодных условиях — за этим скрывается тяжелый труд репортера. В подборке ролика используются исходники фотографов Малин Фезехай и Тамира Калифа, видеосюжеты от Валерии Сафроновой, редактора раздела «Стиль» в The New York Times, и колумниста Исау Макколи, а также бэкстейдж расследований Яна Урбина. Они ежедневно преодолевают множество трудностей, чтобы читатели смогли «увидеть правду».

Как отметил креативный директор Droga5 Тоби Трейер-Эванс, используя в промо частицу «by», которую читатели привыкли видеть рядом с именем журналиста в каждой статье, они хотели изменить отношение пользователей к журналистике.

Продвигать подписку на газету и укреплять эмоциональную связь с аудиторией The New York Times поможет первая кампания, разработанная специально для платформы TikTok. Несмотря на то, что у бренда пока нет официальной страницы в соцсети, несколько роликов адаптированы под новый популярный формат.

Например, журналистка Прия Кришна покажет репортаж о популярности готовых блюда во время пандемии, а Малин Фезехай поделится хроникой подготовки к Олимпийским играм команды из Ямайки. Тиктоки кампании можно посмотреть здесь.

Кампания продолжит концептуальную линию, которая была затронута в ролике Life Needs Truth («Жизнь нуждается в правде») — в нем креаторы показали, как репортажи The New York Times помогали читателям во время локдауна в 2020 году. Промо обеспечило рост количества подписок — сейчас у издания более 8 млн платных подписок на печатные и цифровые продукты.

Как отметила исполнительный директор Мередит Копит Левьен, благодаря эмоциональному креативу в промо общий доход бренда вырос на 16% в этом квартале — это самый большой прирост годового дохода за десять лет.