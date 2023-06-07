Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Новости и Кейсы
Goose Gaming

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.06.2023 в 17:59

The Clients и «Профи» починили сломанный кран и нашли репетитора по алгебре

В этом помогли алгоритмы сервиса

1

The Clients и «Профи» показали, как легко решить любую бытовую проблему. В новой кампании авторы продемонстрировали, что решение даже простой бытовой задачи — это раздражение из-за неприятного процесса и сомнения из-за выбора специалиста. По сюжету героиня роликов так погружена в мысли о нерешенных проблемах — протекающем кране и двойке сына по алгебре — что буквально застревает в них. Но как только алгоритмы «Профи» помогают ей найти специалистов, она с облегчением возвращается к обычной жизни.

Для съёмок команда агентства полностью построила декорации ванной, детской и офиса. А для финальной сцены, когда героиня освобождается от проблем и возвращается в реальность, использовали подвесы, на которых актриса левитировала в воздухе, а потом мягко приземлялась в кресло.

Ксения Лазарева, копирайтер The Clients:

Кампания основана даже не на инсайте, а на почти физическом ощущении «застревания» в рутине и чувстве облегчения, когда за пару кликов находится тот самый человек, способный решить все эти проблемы. Это ощущение похоже на волшебство — ведь любая развитая технология неотличима от магии, так сказал ещё Артур Кларк. Команда собралась тоже волшебная: и клиент, и режиссёр, и актриса, которая стойко провела около десяти часов в стенах декораций.

А ещё особенно приятно делать креатив для продукта, которым мы сами регулярно пользуемся. Например, режиссёр как-то нашел на «Профи» преподавателя по саксофону, а арт-директор — тренера по ЛФК. Ну не чудеса ли!

Состав творческой группы

Профи (клиент)

Директор по маркетингу: Алексей Раевский
Бренд-директор: Екатерина Губарева
Creative group head: Марина Дроздова
Дизайнер: Анастасия Шенцева
Дизайнер: Алина Роганова
Дизайнер: Мария Медведева
Motion-дизайнер: Софья Сарамутина

The Clients (агентство)

CULT (продакшн)

Режиссер: Гоша Евдокимов
Оператор: Даша Графова
Head of Production: Антон Каляки
Исполнительный продюсер: Денис Леваков
Линейный продюсер: Алина Новрузова
Второй режиссер: Мина Хлечян
Художник-постановщик: Никита Бурмистров
Стилист: Полина Брик
MUAH: Ольга Моргунова, Анастасия Москаленко
Монтаж: Антон Мироненков
Колорист: Артём Леонов, Андрей Худяков
Композитор: Максим Кузниченков CG — Touch

The Clients Profi
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.