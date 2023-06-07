The Clients и «Профи» починили сломанный кран и нашли репетитора по алгебре

The Clients и «Профи» показали, как легко решить любую бытовую проблему. В новой кампании авторы продемонстрировали, что решение даже простой бытовой задачи — это раздражение из-за неприятного процесса и сомнения из-за выбора специалиста. По сюжету героиня роликов так погружена в мысли о нерешенных проблемах — протекающем кране и двойке сына по алгебре — что буквально застревает в них. Но как только алгоритмы «Профи» помогают ей найти специалистов, она с облегчением возвращается к обычной жизни.

Для съёмок команда агентства полностью построила декорации ванной, детской и офиса. А для финальной сцены, когда героиня освобождается от проблем и возвращается в реальность, использовали подвесы, на которых актриса левитировала в воздухе, а потом мягко приземлялась в кресло.

Ксения Лазарева, копирайтер The Clients: Кампания основана даже не на инсайте, а на почти физическом ощущении «застревания» в рутине и чувстве облегчения, когда за пару кликов находится тот самый человек, способный решить все эти проблемы. Это ощущение похоже на волшебство — ведь любая развитая технология неотличима от магии, так сказал ещё Артур Кларк. Команда собралась тоже волшебная: и клиент, и режиссёр, и актриса, которая стойко провела около десяти часов в стенах декораций. А ещё особенно приятно делать креатив для продукта, которым мы сами регулярно пользуемся. Например, режиссёр как-то нашел на «Профи» преподавателя по саксофону, а арт-директор — тренера по ЛФК. Ну не чудеса ли!

Состав творческой группы

Профи (клиент)

Директор по маркетингу: Алексей Раевский

Бренд-директор: Екатерина Губарева

Creative group head: Марина Дроздова

Дизайнер: Анастасия Шенцева

Дизайнер: Алина Роганова

Дизайнер: Мария Медведева

Motion-дизайнер: Софья Сарамутина



The Clients (агентство)

CULT (продакшн)

Режиссер: Гоша Евдокимов

Оператор: Даша Графова

Head of Production: Антон Каляки

Исполнительный продюсер: Денис Леваков

Линейный продюсер: Алина Новрузова

Второй режиссер: Мина Хлечян

Художник-постановщик: Никита Бурмистров

Стилист: Полина Брик

MUAH: Ольга Моргунова, Анастасия Москаленко

Монтаж: Антон Мироненков

Колорист: Артём Леонов, Андрей Худяков

Композитор: Максим Кузниченков CG — Touch