The Clients и «Профи» починили сломанный кран и нашли репетитора по алгебре

The Clients и «Профи» показали, как легко решить любую бытовую проблему. В новой кампании авторы продемонстрировали, что решение даже простой бытовой задачи — это раздражение из-за неприятного процесса и сомнения из-за выбора специалиста. По сюжету героиня роликов так погружена в мысли о нерешенных проблемах — протекающем кране и двойке сына по алгебре — что буквально застревает в них. Но как только алгоритмы «Профи» помогают ей найти специалистов, она с облегчением возвращается к обычной жизни.
Для съёмок команда агентства полностью построила декорации ванной, детской и офиса. А для финальной сцены, когда героиня освобождается от проблем и возвращается в реальность, использовали подвесы, на которых актриса левитировала в воздухе, а потом мягко приземлялась в кресло.
Ксения Лазарева, копирайтер The Clients:
Кампания основана даже не на инсайте, а на почти физическом ощущении «застревания» в рутине и чувстве облегчения, когда за пару кликов находится тот самый человек, способный решить все эти проблемы. Это ощущение похоже на волшебство — ведь любая развитая технология неотличима от магии, так сказал ещё Артур Кларк. Команда собралась тоже волшебная: и клиент, и режиссёр, и актриса, которая стойко провела около десяти часов в стенах декораций.
А ещё особенно приятно делать креатив для продукта, которым мы сами регулярно пользуемся. Например, режиссёр как-то нашел на «Профи» преподавателя по саксофону, а арт-директор — тренера по ЛФК. Ну не чудеса ли!
Состав творческой группы
Профи (клиент)
Директор по маркетингу: Алексей Раевский
Бренд-директор: Екатерина Губарева
Creative group head: Марина Дроздова
Дизайнер: Анастасия Шенцева
Дизайнер: Алина Роганова
Дизайнер: Мария Медведева
Motion-дизайнер: Софья Сарамутина
The Clients (агентство)
CULT (продакшн)
Режиссер: Гоша Евдокимов
Оператор: Даша Графова
Head of Production: Антон Каляки
Исполнительный продюсер: Денис Леваков
Линейный продюсер: Алина Новрузова
Второй режиссер: Мина Хлечян
Художник-постановщик: Никита Бурмистров
Стилист: Полина Брик
MUAH: Ольга Моргунова, Анастасия Москаленко
Монтаж: Антон Мироненков
Колорист: Артём Леонов, Андрей Худяков
Композитор: Максим Кузниченков CG — Touch