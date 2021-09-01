Одиссея апельсина и дружелюбное соседство: The Clients разработало новую кампанию «Яндекс.Лавки»

«Яндекс.Лавка», сервис доставки продуктов и товаров с мини-складов (дарксторов), запустила новую кампанию — в ролике от креаторов The Clients представлена история путешествия апельсина от даркстора до покупательницы, которая обнаруживает, что ее собственное цитрусовое деревце не оправдало ожиданий. Об этом Sostav сообщила пресс-служба агентства.
По словам команды проекта, промо было разработано для привлечения новых пользователей — его креативные элементы объясняют, как работает «Яндекс.Лавка», убеждая в ее простоте и удобстве. В основу легла идея дружелюбного соседства: бренд уже два года выручает продуктами, охотно общается со всеми клиентами, выслушивает их просьбы, постоянно улучшает сервис, а также создает комьюнити в соцсетях.
В видео курьер бренда встречает на пути к клиенту атлантов, которые здороваются с ним как с давним знакомым (да и сами они похожи на приятных соседей, хоть и каменных, — в тапочках-зайцах, с кружкой чая, полотенцем на плече и корзиной с продуктами вместо балкона или портика).
Сейчас сервис есть буквально в каждом районе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, с этим связана высокая скорость доставки. Помимо нее в компании тщательно следят за свежестью продуктов. Контроль качества происходит на каждом этапе, от приемки товара от поставщика до автоматизированной системы контроля срока годности в дарксторе.
Катя Веркина, директор по маркетингу «Яндекс.Лавки»:
В этом ролике мы показали, что «Лавка» всегда рядом и в любой момент придет на помощь. Мы это можем, потому что наши дарксторы есть в каждом районе, и мы следим там за качеством продуктов, работой курьеров и всем-всем-всем.
Получается, что «Лавка» буквально стала соседом для своих клиентов. Во-первых, она и правда находится в их районе. А во-вторых, она выручает, если закончилась соль или внезапно захотелось апельсин.
Как отметили креаторы, в ролике они хотели создать ощущение локальности, как будто все сцены происходят совсем близко друг от друга. Этому способствовали визуальные переходы: солнечный зайчик, отсвечивающий от окна героини, светит на сборщика продуктов в дарксторе, а бирюзовая занавеска появляется сразу в нескольких кадрах, работая шторкой и связывая историю воедино.
А графический шлейф, развевающийся за велосипедом, подчеркнул скорость и плавность процесса доставки. Все эти детали добавили истории легкости, близкой к бытовой магии.
Помимо ролика, команда промо создала кейвижуалы, в которых был сделан акцент на свежести продуктов. Небольшие твисты подчеркнули коммуникационные сообщения: ботва морковки превратилась в карту условного района условного города, а лист апельсина — в скидочный ценник.
Состав творческой группы:
«Яндекс.Лавка» (клиент):
Директор по маркетингу — Катя Веркина
Арт-директор — Иван Анненков
Маркетолог — Дарья Касьянова
Редактор — Лена Абрамова
Продюсер — Диана Авшалумова
The Clients (агентство):
Креативные директора — Иван Дергачев, Саша Божко
Аккаунт-директор — Мария Чечелова
Арт-директор — Альберт Сафин
Аккаунт-менеджер — Анастасия Решетина
3D — Александр Захаров
Стратегический директор — Дарья Батамирова
Копирайтер — Ксения Лазарева
Инхаус-продакшн «Яндекс Go»:
Режиссер — Филипп Белозеров
Оператор — Кирилл Грошев
Продюсер — Максим Пахомов
Пост-продакшн продюсер — Сузанна Норузи
Монтаж — Андрей Александров
Композитор — Олег Карпачев
Колорист — Николай Вавилов
Диктор — Илария Лопатина
Звукорежиссер — Александр Борисов
Графика — Студия Synticate, Алексей Береснев
ktonado.digital (кейвижуал):
Арт-директор — Арсений Аврамов
Веб-дизайнер — Стефани Гордок
Операционный директор — Кристина Копытина
Старший продюсер — Дарья Булатова