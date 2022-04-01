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01.04.2022 в 18:20

2x2 зашифрует анонс своего эфира

Активация приурочена к 15-летию телеканала

В апреле телеканалу 2×2 исполняется 15 лет — к этому событию креаторы разработали эфирную промокампанию «Месяц экспериментов». В рамках неё все названия в программе и анонсах будут скрыты (например, «Гxxxxя xx бxxxxxxо», «Сxxxxxxxxь мxxxxxxxй вxxxы»).

На телеканале считают, что зрители ни за что не догадаются, что их ждёт в эфире в апреле: культовый советский хоррор, корейская дорама, фантастика из детства или фильм с Михаилом Боярским.

Полина Бутенко, программный директор 2×2:

То, что мы сделали с сеткой в апреле, не делал ни один канал за всю историю российского телевидения! На весь месяц сетка превратится в настоящий кидалт-сюрприз, который будет открывать зрителям сокровища из прошлого и настоящего. Мы приглашаем всех принять участие в этой игре и отгадать все загадки, спрятанные в эфире нашей командой.

Кроме экспериментальной активации, телеканал запустит серию роликов «2×2 рекап». Они напомнят зрителям вехи истории платформы за 15 лет — от запуска первого анимационного телеканала России до ренессанса взрослой анимации во всём мире, от «Реутов ТВ» и «Атомного леса» до «Подозрительной совы» и «Рика и Морти».

Денис Всесвятский, директор 2×2:

С первых дней жизни бренд 2×2 был инноватором на российском телевидении. Мы всегда показывали и делали то, что не мог себе позволить ни один другой телеканал.

15 лет — отличный повод превратить канал в портал, который отправит зрителей в путешествия по разным временам, странам и мирам воображения.

За 15 лет своего существования 2×2 запустил 52 проекта и 109 сезонов программ собственного производства, провёл 17 Ночей анимации, а также набрал более двух миллионов подписчиков в своих соцсетях.

В августе 2021 года 2×2 провёл ребрендинг — логотип телеканала разработал программист из Саратова, а фирменный стиль разработало агентство ONY Agency и консалтинговая компания Signal (входит в ONY).

2x2 Телеканал 2x2
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