Telegram в России оштрафовали на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой в России должен быть ограничен. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП, а именно, в неудалении информации, дискредитирующей российскую армию, а также информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и содержащей оправдание экстремистской деятельности.

Telegram признали также виновным в неудалении сведений о незаконной продаже и обналичивании Пушкинских карт. Мессенджер получил максимально возможный предусмотренный штраф.

Это не первый штраф компании в России. В феврале она выплатила три штрафа общей суммой на 11 млн руб. за отказ удалить запрещённый контент.