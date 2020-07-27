Telegram тестирует видеозвонки

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Функция доступна пока только с новым обновлением приложения на iOS в версии приложения 6.3.

Доступ к секретному меню Debug появляется, если десять раз нажать на значок настроек в нижней части окна мессенджера. В открывшемся разделе нужно передвинуть ползунок «Experimental Feature» в активное положение. Чтобы видеозвонок работал, данную последовательность надо проделать всем, кто хочет использовать эту функцию.

Обновление также позволяет установить видео вместо статичной фотографии профиля, в приложении увеличены лимиты на отправку файлов, доступен предпросмотр фотографии в чате, улучшен сервис «люди рядом», добавлена статистика групп для их владельцев.

Роскомнадзор 18 июня разблокировал Telegram в России. Сейчас приложение работает на территории страны в соответствии с законом. Мессенджер был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа Telegram предоставить в ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. На протяжении двух лет Telegram оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе.