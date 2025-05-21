GFD, MediaMind и Mobidriven протестировали Telegram mini-apps как новый рекламный канал

В мире диджитал-маркетинга важно не только следовать за аудиторией, но и опережать ее — находить новые точки контакта, тестировать форматы, которые только набирают обороты, и использовать каналы, где пользователь чувствует себя максимально органично. Тестирование новых медиа становится неотъемлемой частью стратегии брендов, стремящихся к эффективной и своевременной коммуникации.

Бренд тонизирующих напитков Tornado (Global Functional Drinks) совместно с агентством MediaMind и рекламной платформой Mobidriven провел рекламную кампанию в Telegram mini-apps (TMA), протестировав этот канал как платформу для охвата активной цифровой аудитории.

Telegram mini-apps Telegram mini-apps — это мини-приложения, которые запускаются прямо внутри Telegram без необходимости установки. Они позволяют брендам создавать интерактивные сценарии взаимодействия с пользователями — от игр и викторин до каталогов и сервисов. Формат сочетает удобство мессенджера с возможностями полноценного веб-приложения, обеспечивая высокий уровень вовлечения и нативный пользовательский опыт.

Задача

Цель кампании заключалась в глубокой оценке Telegram mini-apps как перспективного канала коммуникации с активной аудиторией. Основной задачей проекта было протестировать качество трафика, привлекаемого через этот формат, а также зафиксировать, каким образом взаимодействие в рамках мини-приложений влияет на ключевые бренд-метрики Tornado — такие, как узнаваемость, запоминаемость рекламы и намерение к покупке.

Проведение рекламной кампании

В рамках размещения в Telegram mini-apps было протестировано два полноэкранных формата: баннер (Banner Interstitial) и видео (Video Interstitial). Эти форматы были выбраны благодаря своей высокой заметности и способности формировать устойчивое запоминание рекламного сообщения.

Всего в ходе кампании было доставлено более 900 тыс. показов, что обеспечило охват свыше 200 тыс. уникальных пользователей. Реклама продемонстрировала высокий уровень вовлеченности: пользователи совершили более 10 тыс. кликов по креативам, что подтвердило эффективность выбранных форматов в контексте Telegram mini-apps.

Исследование Brand Lift Survey

Для объективной оценки влияния рекламной кампании на бренд-метрики Tornado было проведено исследование формата Brand Lift Survey. Перед стартом размещения более тысячи пользователей Telegram mini-apps (TMA) приняли участие в первичном опросе через встроенный баннер-опросник. Участники ответили на три ключевых вопроса, которые позволили зафиксировать исходные показатели узнаваемости, интереса и отношения к бренду — эти данные легли в основу контрольной группы.

После завершения рекламной кампании была сформирована тестовая группа, сопоставимая по размерам и другим характеристикам. Более тысячи новых респондентов, также вовлеченных в экосистему Telegram mini-apps, ответили на идентичные вопросы. Сравнение результатов обеих групп позволило определить прирост ключевых брендовых показателей и зафиксировать влияние нового канала на восприятие бренда Tornado.

Результаты

Выводы

Результаты тестовой кампании в Telegram mini-apps превзошли ожидания участников проекта и подтвердили потенциал нового канала как инструмента бренд-коммуникаций.

Положительное влияние на бренд-метрики. Исследование Brand Lift Survey зафиксировало рост ключевых показателей — узнаваемости, интереса и лояльности — среди пользователей, взаимодействующих с рекламой в TMA.

Исследование Brand Lift Survey зафиксировало рост ключевых показателей — узнаваемости, интереса и лояльности — среди пользователей, взаимодействующих с рекламой в TMA. Качество трафика. Медийный трафик из Telegram mini-apps по вовлеченности и глубине взаимодействия оказался сопоставим с результатами размещений в традиционных mobile in-app форматах.

Медийный трафик из Telegram mini-apps по вовлеченности и глубине взаимодействия оказался сопоставим с результатами размещений в традиционных mobile in-app форматах. Аудиторная релевантность. Несмотря на текущие ограничения по таргетированию в TMA и специфическую поведенческую модель аудитории, формат показал высокую эффективность при точном совпадении профиля бренда с целевой аудиторией mini-apps. В случае с Tornado это совпадение оказалось практически полным, что обеспечило высокий отклик и вовлеченность.

Таким образом, Telegram mini-apps можно рассматривать как перспективное направление для рекламных кампаний, ориентированных на молодую и активную аудиторию, особенно в случаях, когда бренд ищет нестандартные точки контакта с потребителями.

Команда проекта

Global Functional Drinks (клиент)

Marketing Director: Ирина Васильева

Media Lead: Антон Тимофеев

Senior Brand Manager Gaming: Алексей Болычев

Senior Brand Manager: Елизавета Секрето

Brand Manager: Владимир Бобров

Mobidriven (рекламная платформа)

Директор по коммуникациям: Андрей Сон

Директор по работе с клиентами: Дарья Зорина

Баинг директор: Константин Горелов