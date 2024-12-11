Росреестр добился блокировки 13 Telegram-каналов за незаконную продажу выписок из ЕГРН

Росреестр через суд заблокировал 13 Telegram-каналов, занимавшихся нелегальной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Названия каналов не приводятся.

«В этом году мы впервые добились блокировки запрещенного контента в мессенджере — 13 Telegram-каналов будут закрыты», — приводятся в сообщении слова замруководителя Росреестра Максима Смирнова.

Он отметил, что незаконная торговля выписками из ЕГРН нарушает права владельцев недвижимости, поскольку делает конфиденциальные данные общедоступными без их разрешения. Предоставлять сведения из реестра имеет право только Роскадастр.

Решение о блокировке 13 Telegram-каналов принял Останкинский суд города Москвы. За незаконное распространение выписок предусмотрена административная ответственность.

В Росреестре уточнили, что решения суда вступили в силу 6 ноября 2024 года. Ожидается, что Роскомнадзор исполнит их в ближайшее время.