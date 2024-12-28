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28.12.2024 в 17:04

Telegram-канал «РИА Новости» начали блокировать в Европе

Паблик стал недоступен в том числе в Польше, Бельгии, Швейцарии и Италии

Telegram-канал российского информационного агентства «РИА Новости» начали блокировать в ряде европейских стран. Канал стал недоступен пользователям в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии, сообщает агентство.

Когда юзеры из этих стран пытаются зайти на канал «РИА Новости» и посмотреть материалы, то видят лишь дисклеймер о том, что медиа якобы нарушило местное законодательство. При этом конкретные примеры нарушений не приводятся.

До блокировки на канале «РИА Новости» ежедневно насчитывалось свыше 250 тыс. просмотров пользователей, использующих устройства с европейскими языками.

Позже также появились сообщения о блокировке Telegram-канала «Известий». Доступ к нему ограничили в ряде стран Европы, передают корреспонденты издания. В частности, контент канала IZ.RU недоступен в Испании, Германии и Швеции.

Ранее сообщалось, что в некоторых странах Европы заблокированы Telegram-каналы Russia Today.

РИА Новости Известия
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