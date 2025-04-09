Telegram Ads обновил функционал: новые возможности для рекламодателей

Telegram Ads анонсировал ряд значительных обновлений, которые призваны улучшить опыт пользователей и расширить возможности для рекламодателей. О том, какие функции появились и как эффективно их использовать, Sostav рассказали специалисты международного диджитал-агентства Magnetto.pro .

Новая функция — возможность размещения рекламных объявлений в поисковой выдаче Telegram. Теперь рекламодатели могут показывать свои объявления пользователям, вводящим определенные слова в поиске Telegram. Этот механизм напоминает привычную контекстную рекламу, позволяя привлекать горячую аудиторию внутри мессенджера. Новый плейсмент доступен во всех кабинетах Telegram Ads — евровом, TON и Stars.

Технические особенности:

Минимальная стоимость за тысячу показов (CPM) составляет 1 евро.

Рекламировать можно только каналы и чат-боты в Telegram; использование пригласительных ссылок и параметра start пока недоступно. Реклама сайтов также исключена.

В рамках одной рекламной кампании можно настроить до 10 ключевых слов длиной от 4 до 32 символов. Заголовок объявления также подлежит настройке.

Горячая аудитория: реклама показывается людям, активно интересующимся вашей темой. Например, кто-то ищет недвижимость и сразу встречает ваше предложение.

Низкая конкуренция: поскольку обновление появилось недавно, количество компаний, использующих новую функцию, минимально. Это открывает окно возможностей для тех, кто хочет первым занять выгодные позиции.

Доступность для новых ниш: проектам, чьи темы плохо представлены в Telegram, легче находить свою целевую аудиторию благодаря новой механике.

Булат Камалиев, Team Lead отдела по работе с Telegram Ads Magnetto.pro:



При поиске по ключевым словам пользователи будут видеть не только соответствующие каналы, но и спонсируемые объявления. Это открывает новые возможности для запуска рекламы на конкурентов. В отличие от традиционных поисковых систем, пользователи Telegram чаще ищут конкретные каналы или бренды, что делает объявления, настроенные по ключевым словам конкурентов, весьма эффективными.

Евгении Кикило, руководитель отдела по работе с Telegram Ads в Magnetto.pro: Минимальная ставка CPM в 1 евро — это немного, но важно помнить, что доступно всего одно рекламное место для показа. В горячих ключевых запросах может возникнуть настоящая битва по ставкам. Со временем ставки точно будут высокими.

Telegram Ads также добавил новую функцию в раздел Target Users. Теперь можно выбрать опцию «Показывать только в каналах, связанных с тематикой Politics & Incidents». Если активировать эту галочку, объявление будет показываться исключительно в новостных каналах, которые освещают события в этих областях. При этом минимальная ставка CPM составит всего 0,5 евро.

Это обновление позволяет более точно нацеливать рекламу на аудиторию, интересующуюся политикой и актуальными событиями.

Еще одним из изменений стал новый интерфейс рекламного кабинета. Теперь для предпросмотра объявления не требуется открывать отдельную вкладку — пользователи смогут видеть его прямо на той же странице, что будет экономить время специалистов таргетологов.