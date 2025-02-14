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14.02.2025 в 09:50

Пользователи Telegram потратили 1,85 млн долларов на подарки ко Дню святого Валентина

В мессенджере появился ограниченный тираж подарков к 14 февраля

Пользователи мессенджера Telegram потратили 1,85 млн долларов на обновленную подборку подарков ко Дню святого Валентина. Об этом в своем блоге сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, вся коллекция была распродана за считаные минуты. Так, 2 тыс. виртуальных сердец стоимостью более 200 долларов каждое раскупили за шесть минут, что принесло 400 тыс. долларов дохода. Вслед за этим 15 тыс. подарков в виде сумок стоимостью около 50 долларов за штуку были проданы за 24 минуты. Общая сумма покупок составила 750 тыс. долларов.

Кроме того, в течение часа пользователи потратили 700 тыс. долларов на 35 тыс. виртуальных колец стоимостью по 20 долларов за каждое.

Ранее Павел Дуров представил новую функцию поиска стикеров в Telegram с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут искать нужные стикеры не только среди официальных наборов, но и по миллионам изображений, загруженных другими пользователями мессенджера. Также на площадке появились новые функции для работы с видеозаписями.

Павел Дуров Telegram День святого Валентина Подарки виртуальные подарки
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