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13.11.2023 в 17:30

«СберСеллер» начал продавать рекламу через Telegram Ads

Компания сотрудничает с официальным партнёром мессенджера Magnetto.pro

«СберСеллер» объявил о начале продаж рекламы через Telegram Ads при сотрудничестве с Magnetto.pro, официальным партнёром Telegram, сообщила гендиректор компании Наталья Дмитриева на бизнес-завтраке. Продажи официальной рекламы стартовали в конце сентября. Сотрудничество направлено на создание новых возможностей для компаний и партнеров технологической группы «Сбер», а также клиентов диджитал-рынка, рассказали Sostav в пресс-службе.

Рекламу размещают через платформу Adstat.pro для работы с кабинетом Telegram Ads, которая разработана Magnetto.pro для оптимизации работы с кабинетом: автоматизации, массового управления рекламными кампаниями и автомаркировкой объявлений.

Селлер не назвал присутствующих в Telegram рекламодателей, пока что реклама была показана в рамках теста с применением широких и узких таргетингов. Среди широких выбраны тематики и интересы. Узкий таргетинг был выстроен по подборкам каналов и дробным подборкам (по вовлеченности и охватам). Всего было отобрано более 100 каналов.

Первые тесты дали смешанные результаты, уточнили в компании. Изначально присутствовала сильная волатильность стоимости установки, некоторые рекламные кампании не принесли конверсии. Дороже всего сработали широкие таргетинги. Таргетинг на каналы дал цену за установку в среднем ниже на 40% от первоначальной. Для улучшения показателей обновлены креативы для широких таргетингов, а для узких — отдельно проработана каждая подборка.

В итоге работа с таргетингами в тестировочном периоде позволила увеличить конверсию из установки приложения в первую покупку. Средний CTR был равен 0,5%, конверсия составила 18,6% при 227 установках и 42 покупках, средний CPM не превысил €5. Выбранная стратегия и предварительные тесты до старта кампании позволили получить конверсию 30% из установки приложения в покупку.

Участники рынка резко разошлись в оценках того, какие бюджеты рекламодатели готовы потратить на официальную рекламу в Telegram, выяснил Adpass. Одни оценивают объем рекламных денег в Telegram Ads в 2023−2024 годах в €40−60 млн (3,95−5,9 млрд руб.). Другие старые и новые селлеры рассчитывают на более чем двукратный рост рекламной выручки в Telegram — суммарно до 15−18 млрд руб. без учета оборотов «СберСеллера», который не раскрыл свои прогнозы.

Telegram Ads СберСеллер Magnetto.Pro
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