Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов

В этой должности Теймур будет отвечать за направление по работе с сериалами. В сферу компетенций Теймура будет входить отбор проектов, формирование контентного предложения для Rambler Group, в том числе для эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре Okko, работа со сценарными группа и с продюсерами.
Okko Entertainment — подразделение Rambler Group, специализирующееся на продюсировании видеоконтента, в первую очередь кино и сериалов.
Софья Квашилава, директор по контенту Rambler Group и генеральный продюсер Okko Entertainment:
Сериалы, наряду с полнометаржными фильмами — одно из ключевых направлений для Okko Entertainment. В течение 2019 года компания выступит в качестве продюсера не менее чем в 5 сериалах и 10 вебсериалах. Приход Теймура, который обладает большим опытом работы в индустрии и качественным портфолио реализованных проектов, несомненно усилит наши позиции в этом направлении