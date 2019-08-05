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05.08.2019 в 14:50

Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов

В этом году компания примет участие в создании пяти сериалов

evraziafm.ru

В этой должности Теймур будет отвечать за направление по работе с сериалами. В сферу компетенций Теймура будет входить отбор проектов, формирование контентного предложения для Rambler Group, в том числе для эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре Okko, работа со сценарными группа и с продюсерами.

Okko Entertainment — подразделение Rambler Group, специализирующееся на продюсировании видеоконтента, в первую очередь кино и сериалов.

Софья Квашилава, директор по контенту Rambler Group и генеральный продюсер Okko Entertainment:

Сериалы, наряду с полнометаржными фильмами — одно из ключевых направлений для Okko Entertainment. В течение 2019 года компания выступит в качестве продюсера не менее чем в 5 сериалах и 10 вебсериалах. Приход Теймура, который обладает большим опытом работы в индустрии и качественным портфолио реализованных проектов, несомненно усилит наши позиции в этом направлении

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