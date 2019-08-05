Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов

В этой должности Теймур будет отвечать за направление по работе с сериалами. В сферу компетенций Теймура будет входить отбор проектов, формирование контентного предложения для Rambler Group, в том числе для эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре Okko, работа со сценарными группа и с продюсерами.

Okko Entertainment — подразделение Rambler Group, специализирующееся на продюсировании видеоконтента, в первую очередь кино и сериалов.