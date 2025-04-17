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18+
17.04.2025 в 12:30

Teboil и MullenLowe запустили ретро-современную кампанию моторного масла Teboil Diamond

При разработке рекламной кампании команда проекта стремилась органично объединить прошлое и настоящее

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Агентство MullenLowe совместно с брендом Teboil представляют новую рекламную кампанию моторного масла Teboil Diamond, в которой прошлое органично соединяется с настоящим, а спокойствие — с технологичностью. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

Вдохновением для креативной идеи послужила уникальная история бренда: Teboil производит свои масла более 60 лет. Первое производство открылось в Финляндии еще в далеком 1963 году.

Именно поэтому первая часть ролика выдержана в ретро-стилистике и отсылает зрителя к эстетике рекламных роликов прошлого века. Атмосферу дополняет запоминающийся джингл: «Каждый водитель спокоен за двигатель с моторным маслом Teboil».

Дан Султанов, начальник управления продвижения бренда и рекламной деятельности «Лукойл»:

Эти слова актуальны и по сей день. Teboil — это европейский бренд с историей, но при этом абсолютно современный технологически. Бренд Teboil символизирует комфорт для автомобилистов. Поэтому, как и много лет назад, сегодня он продолжает дарить спокойствие владельцам самых современных автомобилей. Именно это ощущение мы постарались передать в новой кампании.

Символом спокойствия и комфорта вновь стал пушистый рыжий кот — герой прошлой кампании Teboil. В этот раз он уступил главную роль, но остался в кадре как теплый и узнаваемый акцент, соединяющий поколения и стили.

Состав творческой группы

«Лукойл» / Teboil (клиент)

Начальник управления продвижения бренда и рекламной деятельности ПАО «Лукойл»: Дан Султанов
Старший менеджер управления продвижения бренда и рекламной деятельности ПАО «Лукойл»: Кристина Денисова

MullenLowe Moscow (агентство)

Креативные директора: Михаил Пантелеев, Александр Лебедев
Руководитель креативной группы: Виктор Курастиков
Старший арт-директор: Максим Дронов
Директор по работе с клиентами: Екатерина Остроглазова
Стратегический директор: Екатерина Аксенова

Angels (продакшн)

Режиссер: Екатерина Штоколова
Генеральный продюсер: Елена Волошина
Графика: Студия Stance

MullenLowe Teboil
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