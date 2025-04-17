Teboil и MullenLowe запустили ретро-современную кампанию моторного масла Teboil Diamond

Агентство MullenLowe совместно с брендом Teboil представляют новую рекламную кампанию моторного масла Teboil Diamond, в которой прошлое органично соединяется с настоящим, а спокойствие — с технологичностью. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.
Вдохновением для креативной идеи послужила уникальная история бренда: Teboil производит свои масла более 60 лет. Первое производство открылось в Финляндии еще в далеком 1963 году.
Именно поэтому первая часть ролика выдержана в ретро-стилистике и отсылает зрителя к эстетике рекламных роликов прошлого века. Атмосферу дополняет запоминающийся джингл: «Каждый водитель спокоен за двигатель с моторным маслом Teboil».
Дан Султанов, начальник управления продвижения бренда и рекламной деятельности «Лукойл»:
Эти слова актуальны и по сей день. Teboil — это европейский бренд с историей, но при этом абсолютно современный технологически. Бренд Teboil символизирует комфорт для автомобилистов. Поэтому, как и много лет назад, сегодня он продолжает дарить спокойствие владельцам самых современных автомобилей. Именно это ощущение мы постарались передать в новой кампании.
Символом спокойствия и комфорта вновь стал пушистый рыжий кот — герой прошлой кампании Teboil. В этот раз он уступил главную роль, но остался в кадре как теплый и узнаваемый акцент, соединяющий поколения и стили.
Состав творческой группы
«Лукойл» / Teboil (клиент)
Начальник управления продвижения бренда и рекламной деятельности ПАО «Лукойл»: Дан Султанов
Старший менеджер управления продвижения бренда и рекламной деятельности ПАО «Лукойл»: Кристина Денисова
MullenLowe Moscow (агентство)
Креативные директора: Михаил Пантелеев, Александр Лебедев
Руководитель креативной группы: Виктор Курастиков
Старший арт-директор: Максим Дронов
Директор по работе с клиентами: Екатерина Остроглазова
Стратегический директор: Екатерина Аксенова
Angels (продакшн)
Режиссер: Екатерина Штоколова
Генеральный продюсер: Елена Волошина
Графика: Студия Stance