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06.04.2022 в 17:06

Молчание — золото? Как выстраивать PR в период нестабильности

О потере лояльности к брендам и формировании новой коммуникационной стратегии

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Не секрет, что многие компании отказались от активного присутствия в медиаполе и сократили расходы на продвижение. Это произошло из-за возникших проблем во внутренних процессах: нестабильного курса рубля, срывов поставок и закупок, логистических рисков и сложностей внутри международной партнёрской сети. В попытке определить дальнейшие шаги бренды начали уделять внимание антикризисным стратегиям. Команда полносервисного агентства TBDteam рассказала Sostav, как PR помогает компаниям в период нестабильности.

Зачем коммуницировать

В первую очередь нужно понимать, для чего бизнесу нужен PR. Связи с общественностью решают две основные задачи:

  • позволяют компании присутствовать в инфополе наряду с конкурентами, партнёрами и лидерами отрасли;
  • помогают донести до аудитории важные инфоповоды.

Для этого предпринимаются различные шаги: участие в рейтингах, публикация аналитики, организация ивентов. Аудитория уже сама определяет стоит ли читать тот или иной материал, приходить на мероприятия, а также является бренд лидером или аутсайдером рынка.

Конечно, всегда можно запустить ролик на ТВ или в диджитал, если у компании есть необходимый бюджет и она хочет в лоб заявить о себе и своём продукте. PR работает намного деликатнее. Он формирует общее восприятие компании, в то время как реклама решает конкретную бизнес-задачу.

Кроме того, PR создает «лицо компании». И речь не об амбассадорах бренда, которые могут быть задействованы в промо, а о позиционировании людей, работающих в организации. PR формирует образ лидеров для нынешних и потенциальных сотрудников, а также мнение о специалистах, которые выступают на отраслевых мероприятиях и рассказывают об успехах компании в СМИ.

Потребитель почувствовал себя брошенным

Социальные сети Facebook* и Instagram* (запрещённые в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) последние годы были одним из основных инструментов бизнеса для быстрой и регулярной коммуникации с аудиторией, механики были отлажены, эффективность доказана. Но сейчас каналы меняются.

Что видят покупатели? Они замечают, что компании молчат, меняют ценники и даже лихорадочно отменяют уже подтверждённые заказы. Доверие и лояльность, в которые бренды инвестировали не один год подряд, начинают таять на глазах. Это происходит потому, что при разработке антикризисной стратегии пропускается один важный момент: долго молчать нельзя, нужно общаться со своей аудиторией.

Взаимодействие с брендами

Коммуникация, построенная на заботе о покупателе, всегда даёт результат. Чтобы выразить поддержку своим клиентам, необходимо дорабатывать или срочно формулировать новую коммуникационную стратегию.

Что можно для этого сделать прямо сейчас:

  • пересмотреть контент на брендовых ресурсах (на сайте, в корпоративных социальных сетях);
  • перенести аудиторию с одних площадок на другие;
  • записать новые аудиосообщения для трансляции в магазинах;
  • изменить тексты колл-центров с учётом текущих реалий.

Сейчас время для брендовых коммуникаций. Это может быть и прямая реклама со своевременным сообщением, и PR, который позволит через медийное пространство укрепить позиции бизнеса.

О чём говорить

Выделим несколько направлений, которые будут интересны в ближайшее время.

  • Можно рассказать, как компания планирует выстоять кризис, что пришлось изменить, от чего пришлось отказаться, какие шаги будут предприниматься.
  • PR сопровождает любые маркетинговые инициативы. Если продукт компании был изменён, стоит об этом сообщить. В целом сейчас подходящее время, чтобы открывать демодоступы, предоставлять пробные подписки, заменять одних партнёров на других, делясь этой информацией.
  • Если у компании есть возможность поддерживать рынок, организуя полезные мероприятия и комьюнити, можно смело об этом рассказывать. Это поможет привлечь новых партнёров. Кризис когда-нибудь закончится, а коллеги и лояльная аудитория останутся.
  • Стоит делиться рыночной или продуктовой аналитикой, различными находками, статистикой и инсайтами.

Конечно, всё может измениться, многие планы через какое-то время будут скорректированы. Однако благодаря PR клиенты и партнёры будут знать, что в вашей компании они найдут опору. Именно в кризисных ситуациях закладывается фундамент настоящей лояльности, поскольку всем нужна актуальная, системная и достоверная коммуникация.

PR коммуникации TBDteam полносервисное агентство
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