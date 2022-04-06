Молчание — золото? Как выстраивать PR в период нестабильности

Не секрет, что многие компании отказались от активного присутствия в медиаполе и сократили расходы на продвижение. Это произошло из-за возникших проблем во внутренних процессах: нестабильного курса рубля, срывов поставок и закупок, логистических рисков и сложностей внутри международной партнёрской сети. В попытке определить дальнейшие шаги бренды начали уделять внимание антикризисным стратегиям. Команда полносервисного агентства TBDteam рассказала Sostav, как PR помогает компаниям в период нестабильности.
Зачем коммуницировать
В первую очередь нужно понимать, для чего бизнесу нужен PR. Связи с общественностью решают две основные задачи:
- позволяют компании присутствовать в инфополе наряду с конкурентами, партнёрами и лидерами отрасли;
- помогают донести до аудитории важные инфоповоды.
Для этого предпринимаются различные шаги: участие в рейтингах, публикация аналитики, организация ивентов. Аудитория уже сама определяет стоит ли читать тот или иной материал, приходить на мероприятия, а также является бренд лидером или аутсайдером рынка.
Конечно, всегда можно запустить ролик на ТВ или в диджитал, если у компании есть необходимый бюджет и она хочет в лоб заявить о себе и своём продукте. PR работает намного деликатнее. Он формирует общее восприятие компании, в то время как реклама решает конкретную бизнес-задачу.
Кроме того, PR создает «лицо компании». И речь не об амбассадорах бренда, которые могут быть задействованы в промо, а о позиционировании людей, работающих в организации. PR формирует образ лидеров для нынешних и потенциальных сотрудников, а также мнение о специалистах, которые выступают на отраслевых мероприятиях и рассказывают об успехах компании в СМИ.
Потребитель почувствовал себя брошенным
Социальные сети Facebook* и Instagram* (запрещённые в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) последние годы были одним из основных инструментов бизнеса для быстрой и регулярной коммуникации с аудиторией, механики были отлажены, эффективность доказана. Но сейчас каналы меняются.
Что видят покупатели? Они замечают, что компании молчат, меняют ценники и даже лихорадочно отменяют уже подтверждённые заказы. Доверие и лояльность, в которые бренды инвестировали не один год подряд, начинают таять на глазах. Это происходит потому, что при разработке антикризисной стратегии пропускается один важный момент: долго молчать нельзя, нужно общаться со своей аудиторией.
Взаимодействие с брендами
Коммуникация, построенная на заботе о покупателе, всегда даёт результат. Чтобы выразить поддержку своим клиентам, необходимо дорабатывать или срочно формулировать новую коммуникационную стратегию.
Что можно для этого сделать прямо сейчас:
- пересмотреть контент на брендовых ресурсах (на сайте, в корпоративных социальных сетях);
- перенести аудиторию с одних площадок на другие;
- записать новые аудиосообщения для трансляции в магазинах;
- изменить тексты колл-центров с учётом текущих реалий.
Сейчас время для брендовых коммуникаций. Это может быть и прямая реклама со своевременным сообщением, и PR, который позволит через медийное пространство укрепить позиции бизнеса.
О чём говорить
Выделим несколько направлений, которые будут интересны в ближайшее время.
- Можно рассказать, как компания планирует выстоять кризис, что пришлось изменить, от чего пришлось отказаться, какие шаги будут предприниматься.
- PR сопровождает любые маркетинговые инициативы. Если продукт компании был изменён, стоит об этом сообщить. В целом сейчас подходящее время, чтобы открывать демодоступы, предоставлять пробные подписки, заменять одних партнёров на других, делясь этой информацией.
- Если у компании есть возможность поддерживать рынок, организуя полезные мероприятия и комьюнити, можно смело об этом рассказывать. Это поможет привлечь новых партнёров. Кризис когда-нибудь закончится, а коллеги и лояльная аудитория останутся.
- Стоит делиться рыночной или продуктовой аналитикой, различными находками, статистикой и инсайтами.
Конечно, всё может измениться, многие планы через какое-то время будут скорректированы. Однако благодаря PR клиенты и партнёры будут знать, что в вашей компании они найдут опору. Именно в кризисных ситуациях закладывается фундамент настоящей лояльности, поскольку всем нужна актуальная, системная и достоверная коммуникация.