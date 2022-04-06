Молчание — золото? Как выстраивать PR в период нестабильности

Не секрет, что многие компании отказались от активного присутствия в медиаполе и сократили расходы на продвижение. Это произошло из-за возникших проблем во внутренних процессах: нестабильного курса рубля, срывов поставок и закупок, логистических рисков и сложностей внутри международной партнёрской сети. В попытке определить дальнейшие шаги бренды начали уделять внимание антикризисным стратегиям. Команда полносервисного агентства TBDteam рассказала Sostav, как PR помогает компаниям в период нестабильности.

Зачем коммуницировать

В первую очередь нужно понимать, для чего бизнесу нужен PR. Связи с общественностью решают две основные задачи:

позволяют компании присутствовать в инфополе наряду с конкурентами, партнёрами и лидерами отрасли;

помогают донести до аудитории важные инфоповоды.

Для этого предпринимаются различные шаги: участие в рейтингах, публикация аналитики, организация ивентов. Аудитория уже сама определяет стоит ли читать тот или иной материал, приходить на мероприятия, а также является бренд лидером или аутсайдером рынка.

Конечно, всегда можно запустить ролик на ТВ или в диджитал, если у компании есть необходимый бюджет и она хочет в лоб заявить о себе и своём продукте. PR работает намного деликатнее. Он формирует общее восприятие компании, в то время как реклама решает конкретную бизнес-задачу.

Кроме того, PR создает «лицо компании». И речь не об амбассадорах бренда, которые могут быть задействованы в промо, а о позиционировании людей, работающих в организации. PR формирует образ лидеров для нынешних и потенциальных сотрудников, а также мнение о специалистах, которые выступают на отраслевых мероприятиях и рассказывают об успехах компании в СМИ.

Потребитель почувствовал себя брошенным

Социальные сети Facebook* и Instagram* (запрещённые в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) последние годы были одним из основных инструментов бизнеса для быстрой и регулярной коммуникации с аудиторией, механики были отлажены, эффективность доказана. Но сейчас каналы меняются.

Что видят покупатели? Они замечают, что компании молчат, меняют ценники и даже лихорадочно отменяют уже подтверждённые заказы. Доверие и лояльность, в которые бренды инвестировали не один год подряд, начинают таять на глазах. Это происходит потому, что при разработке антикризисной стратегии пропускается один важный момент: долго молчать нельзя, нужно общаться со своей аудиторией.

Взаимодействие с брендами

Коммуникация, построенная на заботе о покупателе, всегда даёт результат. Чтобы выразить поддержку своим клиентам, необходимо дорабатывать или срочно формулировать новую коммуникационную стратегию.

Что можно для этого сделать прямо сейчас:

пересмотреть контент на брендовых ресурсах (на сайте, в корпоративных социальных сетях);

перенести аудиторию с одних площадок на другие;

записать новые аудиосообщения для трансляции в магазинах;

изменить тексты колл-центров с учётом текущих реалий.

Сейчас время для брендовых коммуникаций. Это может быть и прямая реклама со своевременным сообщением, и PR, который позволит через медийное пространство укрепить позиции бизнеса.

О чём говорить

Выделим несколько направлений, которые будут интересны в ближайшее время.

Можно рассказать, как компания планирует выстоять кризис, что пришлось изменить, от чего пришлось отказаться, какие шаги будут предприниматься.

PR сопровождает любые маркетинговые инициативы. Если продукт компании был изменён, стоит об этом сообщить. В целом сейчас подходящее время, чтобы открывать демодоступы, предоставлять пробные подписки, заменять одних партнёров на других, делясь этой информацией.

Если у компании есть возможность поддерживать рынок, организуя полезные мероприятия и комьюнити, можно смело об этом рассказывать. Это поможет привлечь новых партнёров. Кризис когда-нибудь закончится, а коллеги и лояльная аудитория останутся.

Стоит делиться рыночной или продуктовой аналитикой, различными находками, статистикой и инсайтами.

Конечно, всё может измениться, многие планы через какое-то время будут скорректированы. Однако благодаря PR клиенты и партнёры будут знать, что в вашей компании они найдут опору. Именно в кризисных ситуациях закладывается фундамент настоящей лояльности, поскольку всем нужна актуальная, системная и достоверная коммуникация.