Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение «Т-Банку»

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение «Т-Банку». Кредитная организация неправильно собирала согласия от абонентов на рекламную рассылку. По закону разрешения на получение рекламы должны даваться добровольно. Об этом сообщается на сайте службы.

Как пояснили в ведомстве, гражданин пожаловался в службу на то, что получил рекламное предложение о страховании, хотя ранее не соглашался на рассылку подобной рекламы.

Во время проверки сотрудники Петербургского УФАС выяснили, что на сайте «Т-Банка» есть форма для расчета стоимости автостраховки (ОСАГО). Чтобы получить расчет, клиент должен согласиться на бессрочную рассылку рекламы.

Рекламное объявление заявителю направило ООО «ОСК» по заказу ООО «Сравни.ру». Так, «ОСК» является рекламораспространителем, а «Сравни.Ру» — рекламораспространителем и рекламодателем, уточнили в службе.

Номер телефона заявителя попал к этим компаниям потому, что «Т-Банк» ненадлежащим образом собирал согласие на рекламу.

В ведомстве напомнили, что закон о рекламе не позволяет считать надлежащим такое согласие, когда потребитель был вынужден дать его, чтобы воспользоваться какой-либо услугой. Поэтому действия компаний «ОСК» и «Сравни.ру» были признаны нарушающими закон.

Также комиссия Петербургского УФАС выдала «Т-Банку» предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства. До 20 января 2025 года банк должен исключить положение об обязательном согласии на рекламу. Если компания этого не сделает, против нее возбудят антимонопольное дело.