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02.09.2021 в 17:10

Татьяна Лысова стала лидером инвестиционной редакции «Альфа-Банка»

Бывший заместитель главреда «Медузы» будет курировать контент мобильного приложения «Альфа-Инвестиции», Telegram-канал и курсы для клиентов

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Татьяна Лысова

К инвестиционной редакции «Альфа-Банка» присоединилась Татьяна Лысова — бывший главный редактор «Ведомостей» и заместитель главного редактора «Медузы» (издание занесено Минюстом в реестр иноагентов). О назначении Sostav сообщила пресс-служба «Альфа-Банка».

Лысова будет курировать и развивать контент приложения и Telegram-канала «Альфа-Инвестиции», обучающие курсы для клиентов, а также новые каналы коммуникаций. Она будет работать с Александром Поливановым, главным редактором «Альфа-Банка».

Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банка»:

Мы рады, что к нашей команде присоединилась Татьяна — легенда деловой журналистики России. Она была в числе тех, кто задал и сформировал стандарты качества в СМИ. Гордимся тем, что «Альфа-Банк» становится местом для работы таких суперпрофессионалов, как Татьяна.

Татьяна Лысова, лидер инвестиционной редакции «Альфа-Банка»:

Я работала в деловой газете «Ведомости» 18 лет, с момента ее основания, и 13 лет из них была главным редактором этого издания. Нескромно считаю, что это были лучшие годы «Ведомостей». Как журналист и редактор я успела поработать и в журналах («Коммерсантъ» и «Эксперт»), в информационном агентстве «Интерфакс». Так что истории про контент и аудиторию — это мои истории. Теперь я буду заниматься в «Альфа-Банке» контентом про инвестиции, стараться делать его увлекательным и полезным для клиентов «Альфы» и просто читателей — будущих наших клиентов.

О том, что Лысова покинула «Медузу», стало известно в середине августа. Она пришла в издание в январе 2020 года. Также она возглавила московское бюро, в которое вошли специальные корреспонденты и журналисты-расследователи.

В июле «Альфа-Банк» объявил о создании новой должности в своей структуре — позицию главного редактора занял медиадиректор Sports.ru, соавтор и соведущий подкаста «Деньги пришли» Александр Поливанов.

Ведомости Альфа-Банк Татьяна Лысова Meduza
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