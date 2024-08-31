Татьяна Бакальчук снова стала самой богатой женщиной России

Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших женщин России по состоянию на 2024 год, лидерство в нем по-прежнему удерживает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

В этом году в рейтинг вошли сразу восемь женщин-миллиардеров, год назад их было семь. Вот уже четвертый год подряд самой богатой женщиной страны по версии Forbes становится Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в $5,5 млрд.

С приличным отставанием от соосновательницы Wildberries на втором месте рейтинга расположилась Татьяна Литвиненко — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. В мае 2022 года Татьяна Литвиненко получила от мужа 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Сейчас ее капитал оценивается в $2,45 млрд.

Замыкает тройку лидеров Варвара Скоч, дочь депутата Госдумы Андрея Скоча. Она владеет 15% холдинговой компании USM. Ее текущее состояние оценивается в $2,2 млрд.

Среди женщин-миллиардеров также значатся: Елена Батурина, президент компании Inteco Management с капиталом в $1,3 млрд, совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко — $1,25 млрд, владелица 82% акций банка «Уралсиб» Людмила Коган — $1 млрд, Виктория Михельсон, дочь основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона, — $1 млрд и Екатерина Федун, дочь совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, — $1 млрд.