В Думе предложили ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь и интернет

В Госдуме предложили ввести государственное регулирование тарифов на мобильную связь. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, необходимо ввести госконтроль над тарифами мобильной связи и интернета с обязательным уведомлением граждан о предстоящих изменениях и экономическим обоснованием таких решений.

Миронов отметил, что только за прошлый год, по данным Росстата, стоимость телекоммуникационных услуг выросла на 14%, при этом рынок фактически монополизирован четырьмя основными операторами мобильной связи. По словам депутата, фракция подготовит поправки «для защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов».

Вопросы, связанные с телекоммуникационными услугами, вызывают беспокойство не только из-за роста тарифов. Внимание парламентариев привлекли и устройства, которые могут нарушить стабильность работы сетей. Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что на маркетплейсах начали появляться роутеры, позволяющие обходить интернет-блокировки с помощью технологии P2P.

Как пояснил парламентарий, по принципу работы эти устройства напоминают торрент-сети: трафик шифруется и распределяется между множеством пользователей. Однако сеть контролируется одной американской компанией, которая и производит эти роутеры, что вызывает вопросы о безопасности.

«Тут может быть уже не банальная подмена DNS, а полный контроль над всем трафиком. Считаю, что с продажей этих роутеров нужно серьезно разбираться: насколько сами устройства отвечают техническим стандартам защиты информации, и нет ли здесь нарушения запрета на рекламу и популяризацию способов обхода блокировок?», — отметил депутат. Он добавил, что уже направил запросы на проверку в Роскомнадзор и ФСТЭК.