«Продолжительная эйфория, мгновенное привыкание»: TanukiFamily сняла ролик в духе Гая Ричи

Сервис TanukiFamily выпустил новый рекламный ролик — креаторы вдохновлялись криминальными блокбастерами от Гая Ричи: «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», сообщила Sostav пресс-служба компании.

Героями ролика стали итальянская мафия, якузда и «родные» русские бандиты. Кампания продвигает доставку трех разных брендов: «Тануки», «Ёрш» и TVOЯ Pizza delivery — они доступны в приложении TanukiFamily.

В ролике каждую компанию представляют как сильную преступную группировку. Вместе бренды составляют «семью», которая поставляет «новый товар», вызывающий «продолжительную эйфорию, мгновенное привыкание». Представление кланов шеф полиции заканчивает вопросом к сотрудникам: «Кому что заказывать?»

Состав творческой группы:

TanukiFamily (клиент):

Станислав Колосков — директор по маркетингу

Артем Морейно — креативный директор

«ИП Фисун» (продакшн):

Алексей Фисун — креативный продюсер

Аня Бочарова — исполнительный продюсер

Антон Ланшаков — режиссер

Николай Романков — оператор-постановщик

