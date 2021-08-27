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18+
27.08.2021 в 16:50

«Продолжительная эйфория, мгновенное привыкание»: TanukiFamily сняла ролик в духе Гая Ричи

Креаторы представили бренды как преступные группировки

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Сервис TanukiFamily выпустил новый рекламный ролик — креаторы вдохновлялись криминальными блокбастерами от Гая Ричи: «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», сообщила Sostav пресс-служба компании.

Героями ролика стали итальянская мафия, якузда и «родные» русские бандиты. Кампания продвигает доставку трех разных брендов: «Тануки», «Ёрш» и TVOЯ Pizza delivery — они доступны в приложении TanukiFamily.

В ролике каждую компанию представляют как сильную преступную группировку. Вместе бренды составляют «семью», которая поставляет «новый товар», вызывающий «продолжительную эйфорию, мгновенное привыкание». Представление кланов шеф полиции заканчивает вопросом к сотрудникам: «Кому что заказывать?»

Состав творческой группы:

TanukiFamily (клиент):
Станислав Колосков — директор по маркетингу
Артем Морейно — креативный директор

«ИП Фисун» (продакшн):
Алексей Фисун — креативный продюсер
Аня Бочарова — исполнительный продюсер
Антон Ланшаков — режиссер
Николай Романков — оператор-постановщик

тануки Ёрш TanukiFamily TVOЯ Pizza
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